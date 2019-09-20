Финансы

РБКРБКРоссийские банки на треть сократили запасы валюты

Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
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Российские банки на треть сократили запасы валюты

След нерезидентов Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
РБК03:00

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Российские банки в августе на треть сократили запасы валюты

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