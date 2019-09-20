Финансы

РБКРБКРоссийские банки на треть сократили запасы валюты

Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
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Российские банки на треть сократили запасы валюты

След нерезидентов Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
РБК03:00

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Надо ли избавляться от доллара? Банки в России сократили запасы валюты на треть

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В России на треть сократились валютные резервы

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Российские банки в августе на треть сократили запасы валюты

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Российские банки стали сокращать запасы иностранной валюты

ГЛАС.RU03:59

Объем иностранной валюты в банках России сократился на треть

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Российские банки на треть сократили запасы валюты

РБК03:00
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Трамп прокомментировал сообщения о своём разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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В Финляндии возбудили дело о нелегальном ввозе волков из России

Полиция Хельсинки передала в прокуратуру материалы дела о нелегальном ввозе волков из России в Финляндию и выращивании гибридов собаки и волка - волкособов, что в Финляндии запрещено законом.
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Двое российских военных получили ранения в Таджикистане

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Минздрав предложил сделать лекарства бесплатными для россиян

Россияне должны получать жизненно важные лекарства бесплатно или с большой скидкой, считают в Минздраве.
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Эрдоган заявил, что Турция завершила подготовку к операции в Сирии

ТАСС 07:01
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Соцсети: под Оренбургом упал самолёт

В соцсетях пишут, что под Оренбургом, в районе Загородного шоссе, упал самолёт.
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Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
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Газета.Ru 09:22
Происшествия

Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие

Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
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Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра

Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.
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Компания Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, который может выполнять вычисления за пределами возможностей современных устройств.
РБК 00:54
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия

В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека

В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли, не менее восьми пострадали.
РБК 11:53
Кино

Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

News.ru вчера в 16:31
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Армия и оружие

Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США

Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.
Российская газета вчера в 19:25
Происшествия

Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек

Число задержанных в Париже, где в субботу проходят акции "желтых жилетов" и шествие в защиту климата, превысило 150 человек.
РИА Новости 11:29
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета 19 сентября в 21:20
Космос

Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»

Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.
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Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение

Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 19 сентября в 00:58
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Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
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В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем

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Десять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане

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«Манчестер Сити» забил восемь мячей «Уотфорду» в матче АПЛ

"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Уотфорд" в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 12:00
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Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
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Умерла оперная певица Ирина Богачева

Невские Новости вчера в 03:32
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Фёдором Бондарчуком

Российская актриса Паулина Андреева впервые опубликовала фото со свадьбы с кинематографистом Фёдором Бондарчуком.
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«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
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