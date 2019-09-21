Финансы
РБКРоссийские банки на треть сократили запасы валюты
Скорее всего, валюта, выведенная со счетов банков-нерезидентов, конвертировалась в рубли, что сдержало ослабление рубля в августе, предполагает Порывай, указывая, что в этот период оттока клиентских валютных средств из банков не наблюдалось.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 07:31, Вашингтон
Политика
Разговор Трампа с Зеленским обеспокоил американскую разведку
Американскую разведку обеспокоил разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Наша версия вчера в 03:48
Общество
Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами
Роструд по данным федерального портала "Работа в России" определил шесть регионов с самым высоким жалованием в стране.
Интерфакс вчера в 00:02
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Наука
OpenAI обучает ИИ командной работе в игре в прятки
В своей новой статье, опубликованной исследователями из некоммерческой организации OpenAI, занимающейся исследованиями в области искусственного интеллекта и прославившейся победой над чемпионами мира в компьютерной игре Dota 2, учёные описывают как агенты, контролируемые искусственным интеллектом, обучались как изощрённее искать и прятаться друг от друга в виртуальной среде.
3DNews 19 сентября в 13:33
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Происшествия
В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам
В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране.
РБК 04:23
Футбол
ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Life.ru вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» впервые стала мамой
Родители пока не стали называть пол ребенка и показывать его лицо.
Discover24 03:25
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Кино
Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами
«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру 19 сентября в 08:18
Политика
Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой "Наше місто" прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
RT на русском вчера в 21:30
Происшествия
В Рыбинске многодетной матери изуродовали лицо и убили
Регион online вчера в 10:32
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Футбол
ЦСКА призвал фанатов помочь Гончаренко собрать состав на матч с «Краснодаром»
ЦСКА в своём «твиттере» оригинальным роликом призвал болельщиков помочь главному тренеру команды Виктору Гончаренко собрать состав на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
Чемпионат 06:25
Гаджеты
Представлен смартфон Huawei Mate 30 Pro
Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro пришел на смену Mate 20 Pro и занял в «иерархии» место на ступеньку выше P30 Pro.
Naked Science вчера в 07:17
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Политика
Голландский музей скрыл местонахождение скифского золота из Крыма
Голландский музей, где выставлялось найденное в Крыму скифское золото, засекретил местонахождение уникальных предметов после выставки.
Известия 06:14
Происшествия
Беспилотник упал в Рязанской области
Газета.Ru 04:15
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Культура
Шустер подаст в суд на Коломойского
Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru 06:08
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Политика
Глава МИД Украины сообщил о подготовке нового обмена заключенными с РФ
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва и Киев активно работают над очередным обменом заключенными.
Газета.Ru 05:14
Армия и оружие
Иран планирует провести военно-морские учения с Россией и Китаем
Иран, Россия и Китай в скором времени проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.
ТАСС 04:32
Общество
Приготовьтесь получать по €700 ежемесячно после переезда в итальянскую деревушку
Life.ru 18 сентября в 09:53
Космос
Запуск японского грузового корабля «Конотори» к МКС вновь перенесен
Запуск вновь перенесен после анализа данных о траектории полета МКС и российского пилотируемого корабля "Союз МС-15", который должен пристыковаться к станции 25 сентября.
ТАСС 06:33
Политика
Украина начала строить новые пункты пропуска на границе с Крымом
Украина строит новые контроль-пропускные пункты на границе с Крымом.
Krym.News вчера в 22:43