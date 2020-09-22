Общество
ВедомостиРоссийские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона
Российские банки начали запускать переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила газета «Известия».
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с чего всё началось
Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.Известиявчера в 11:43
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Airbus представила концепт самолетов с водородными двигателями
Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что корпорация Airbus создала новый концепт самолетов с водородными двигателями.
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Происшествия
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Актер Дмитрий Жулин разбился в аварии во Владимирской области.
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Политика
Представителя Крыма прервали на форуме ООН
Выступление сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца на Европейском региональном форуме ООН было прервано после слов «российский Крым».
Известия вчера в 10:00
Происшествия
СК попросил поместить министра Саратовской области под домашний арест
Следствие попросило поместить под домашний арест руководителя минтранса Саратовской области Алексея Зайцева, следует из материалов Вольского районного суда 22 сентября.
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Происшествия
ФСБ задержала бизнесмена по делу петербургского «Метростроя»
Следствие считает, что Александров заключил фиктивный договор на строительство Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена.
РБК Санкт-Петербург 03:56
Футбол
«Краснодар» проведет первый матч против ПАОКа в Лиге чемпионов
Сегодня в 22:00 по московскому времен состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором «Краснодар» встретится с ПАОКом.
Vprognoze.ru 04:09
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Известия 03:44
Политика
Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Выступление президента РФ Владимира Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет показано во вторник.
Интерфакс 01:15
Общество
Синоптик пообещал продолжительное бабье лето в Москве
В Москве начинается продолжительный сезон бабьего лета. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 03:54
Происшествия
В Красноярском крае задержали главу религиозной общины Виссариона
Российская газета 00:01
Происшествия
Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии
Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости 03:22
Шоу-бизнес
Певица Натали разочаровала фанатов новым образом
Российская певица, 46-летняя Натали похвасталась со своими поклонниками в Instagram-аккаунте новым образом.
Вечерний курьер 01:03
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером
Российская модель и актриса Наталья Водянова опубликовала в Instagram видео со своей свадьбы с французским предпринимателем Антуаном Арно.
РИА Новости вчера в 19:09
Общество
Навальный потребовал вернуть ему изъятую в Омске одежду
Первый Севастопольский вчера в 09:34
Политика
Россия согласилась уступить США в договоре по вооружениям
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.
Lenta.ru вчера в 15:16
Экономика
Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM 03:35
Шоу-бизнес
Вдова и больная дочь Алексея Баталова могут остаться без наследства
Дни24 18 сентября в 21:01
Общество
Мишустин подписал распоряжение о дополнительных выплатах на третьего ребенка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка, сообщает во вторник, 22 сентября, пресс-служба правительства РФ.
Известия 04:19
Происшествия
Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына
РИА Новости вчера в 13:59
Хоккей
«Тампа» сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли с «Далласом»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа» обыграл «Даллас» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли.
Известия 01:07
Политика
Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи ООН обвинил Россию в попытке вернуться к разделению мира на сферы влияния.
Коммерсантъ 02:10
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 14
Число пострадавших в результате опрокидывания автобуса с 45 пассажирами возле населённого пункта Циммермановка в Хабаровском крае возросло до 14.
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Авто
Купе Ferrari превратили в оригинальную лимитированную модель
Специалисты итальянского кузовного ателье Touring Superleggera показали свою новую разработку — суперкар под названием Aero 3. Необычный дизайн новинки дает отсылку к так называемым «стримлайнерам» — автомобилям из 1930-х годов с кузовами особой обтекаемой формы.
Тарантас Ньюс вчера в 08:24
Общество
Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах
Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости вчера в 22:06
Общество
На российских реках и морях протестируют беспилотные суда
По словам советника «Пола Инвест» (входит в ту же группу компаний, что и «Пола райз») Виталия Клюева, группа выделила для эксперимента одно новое судно и планирует осуществить несколько рейсов, «переведя судно в автономный режим с мониторингом за ним и управлением при необходимости с берега, из центра в офисе».
РБК 01:00
Шоу-бизнес
Бочкарева позировала в купальнике с экстремальным декольте
Актриса вернулась к занятиям спортом в фитнес-клубе Звезда ситкома "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева поделилась с поклонниками своей радостью — после затяжных домашних ограничений теледива вернулась к занятиям в фитнес-клубе.
WomanHit.ru 04:08