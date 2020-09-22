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Российская газета
Российская газета

Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона

В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). С его помощью работодатели, например, смогут переводить зарплаты сотрудникам по номеру телефона.В источнике
С чего всё началось
Известия

Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известиявчера в 11:43
Подробнее о событии
RT на русском

В АРБ прокомментировали планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона

RT на русском06:43
ТАСС

«Русский стандарт» запустил сервис по переводу зарплаты через систему быстрых платежей

ТАСС03:45
РБК

Зарплата по телефону, 22 дела в «Роскосмосе». Главные новости РБК

РБК01:08
Коммерсантъ

Российские банки начали выплачивать зарплаты по номеру телефона

Коммерсантъ01:54
РИА Новости

Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона

РИА Новости00:01
URA.Ru

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ru19:52
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия19:15

Задержанный в ЛНР агент СБУ рассказал о вербовке подростков в Донбассе

Служба безопасности Украины вербует подростков для выполнения заданий на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил задержанный в самопровозглашенной Луганской народной республике 21-летний Владислав Лилипу, собиравший, по данным министерства госбезопасности ЛНР, сведения для украинских спецслужб.
Задержанный в ЛНР агент СБУ рассказал о вербовке подростков в Донбассе
РИА Новости07:39

Поддержан проект о корректировке НДД от добычи углеводородного сырья

Государственная Дума поддержала в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс в части корректировки параметров налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья.
Дума ТВ07:08

Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
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Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России

Москва, 22 сентября 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM06:17
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Абрамович подозревается в махинациях с правами на футболистов

По сообщению представителя департамента по борьбе с финансовыми правонарушениями, пожелавшего сохранить анонимность, владелец лондонского «Челси» тайно владеет правами на спортсменов, не выступающих за его команду.
CT news02:17

Мебельные магазины запретили размещать в жилых новостройках

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России пытается отменить запрет на размещение в жилых домах мебельных магазинов, а новый свод правил, вступивший в силу 14 августа, может привести к закрытию 17% профильных магазинов и падению продаж на 20%.
ТАСС03:22
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Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

Любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества, которые имеет Россия, заявил глава Сбербанка Герман Греф, отвечая в интервью телеканалу «Россия 24» на вопрос о последствиях распространения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты по депозитам.
РБК05:54
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости05:51
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Финансовую разведку США привлекли сомнительные транзакции россиян

Россияне попали в зону внимания американской финансовой разведки из-за подозрительных транзакций через банки США, передает РИА «Новости». в секретных документах Минфина США (FinCEN) фигурируют переводы советника президента России Владимира Путина - Валентина Юмашева, предпринимателя Олега Дирепаски, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Сергея Ролдугина.
Expert.ruвчера в 00:20
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