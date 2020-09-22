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Российская газета
Российская газета

Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона

В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). С его помощью работодатели, например, смогут переводить зарплаты сотрудникам по номеру телефона.В источнике
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Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известия21 сентября в 11:43
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт оценил планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона

RT на русскомвчера в 10:35
ТАСС

«Русский стандарт» запустил сервис по переводу зарплаты через систему быстрых платежей

ТАССвчера в 03:45
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известиявчера в 19:15
РБК

Зарплата по телефону, 22 дела в «Роскосмосе». Главные новости РБК

РБКвчера в 01:08
РИА Новости

Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона

РИА Новостивчера в 00:01
URA.Ru

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ruвчера в 19:52
Коммерсантъ

Российские банки начали выплачивать зарплаты по номеру телефона

Коммерсантъвчера в 01:54

Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отметил, что значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН невозможно переоценить.
Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Дума ТВвчера в 12:07
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
1,3K

В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы

В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ruвчера в 12:06
3

Семья куратора дела Сафронова может быть совладельцем «Библио-Глобуса»

Жена главы Следственного управления ФСБ генерала Василия Петухова Елена Петухова может являться владельцем нескольких компаний группы «Библио-Глобус», сообщили «Открытые медиа».
Коммерсантъвчера в 06:14
8

В Выборге после махинаций на 700 млн рублей уволен ещё один чиновник

Напомним, Александра Болучаевского, до недавнего времени занимавшего должность председателя комитета финансов Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге на сумму свыше 700 млн рублей.
REGNUMвчера в 05:24
11

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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ФК «Химки» подтвердил отставку главного тренера Дмитрия Гунько

Футбольный клуб "Химки" официально подтвердил, что бывший наставник подмосковного коллектива Дмитрия Гунько покинул свой пост К ближайшему матчу с "Динамо" команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Игорь Ющенко.
Честный рейтинг букмекероввчера в 04:06
2

Бывший муж Натальи Поклонской ответил на ее слова о разводе

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская стала гостьей на YouTube-шоу телеведущей и светской львицы Ксении Собчак, в рамках которого прокомментировала свой развод с бывшим мужем, юристом и общественным деятелем Иваном Соловьевым.
iReactor21 сентября в 13:24
3

РСА запустил сервис для проверки введенных при оформлении ОСАГО данных

Благодаря новому сервису автовладельцы могут сразу проверять достоверность указанных при оформлении полиса ОСАГО данных, узнавать реальный период действия полиса и другие параметры.
Про Кроссоверывчера в 04:42
17

Члены религиозной общины на Кубани заказали убийство ее руководителя

Следственные органы в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении двух членов религиозной общины, подозреваемых в организации покушения на убийство по найму ее руководителя.
ТАССвчера в 11:05
17