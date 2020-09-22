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Ведомости
Ведомости

Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона

Российские банки начали запускать переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известия21 сентября в 11:43
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RT на русском

Эксперт оценил планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона

RT на русскомвчера в 10:35
ТАСС

«Русский стандарт» запустил сервис по переводу зарплаты через систему быстрых платежей

ТАССвчера в 03:45
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известиявчера в 19:15
РБК

Зарплата по телефону, 22 дела в «Роскосмосе». Главные новости РБК

РБКвчера в 01:08
РИА Новости

Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона

РИА Новостивчера в 00:01
URA.Ru

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ruвчера в 19:52
Коммерсантъ

Российские банки начали выплачивать зарплаты по номеру телефона

Коммерсантъвчера в 01:54

NASA подписало меморандум с Пентагоном о сотрудничестве в космосе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало с Министерством обороны США меморандум о сотрудничестве, который предполагает помощь Пентагона в обеспечении безопасности космической инфраструктуры ведомства.
ТАСС18:30

Цифровая трансформация оказалась не высшей математикой

По прошествии короткого времени многие руководители основного бизнеса осознали, что цифровая трансформация, о которой им твердили на протяжении нескольких лет, является предметом близким и осязаемым.
ComNews.ru20 сентября в 21:16

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание председателя правительства Михаила Мишустина на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под два процента, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости17:36
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Исраэль Адесанья ответил Хамзату Чимаеву

Действующий обладатель титула UFC в среднем весе, Исраэль Адесанья, отреагировал на заявление Хамзата Чимаева, пообещавшего досрочно финишировать чемпионов UFC в средней и полусредней весовой категории.
FightTime.ruвчера в 12:02

Задержан 121 человек. В США прошла операция против торговцев опиоидами

Вашингтон, 22 сентября 2020, 21:48 — REGNUM В США завершилась крупная операция против теневых интернет-торговцев опиоидами в даркнете, сообщается в заявлении, опубликованном 22 сентября на сайте министерства юстиции США.
REGNUMвчера в 14:48

Политолог: Путин выступит в ООН в качестве миротворца и гаранта безопасности

Российский лидер Владимир Путин в своей речи на Генассамблее ООН затронет смену идеологической повестки, массовые протесты и усугубляющийся экономический кризис, поскольку привык выступать в роли миротворца и гаранта безопасности.
ФАНвчера в 09:18