Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.

с чего всё началось

Российские банки начали запускать переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила газета «Известия».

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