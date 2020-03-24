Финансы

RT на русскомRT на русскомРяд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать936
с чего всё началось

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.
РИА Новостивчера в 23:19

Подробнее о событии

Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам

RT на русском03:11

Банки приступили к повышению ставок по ипотеке и вкладам

Газета.Ru03:24

Банки начали повышать ставки по вкладам и ипотеке

Известия02:08

Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

РБК02:21

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Lenta.ru01:27

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

РИА Новостивчера в 23:19

Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

Вести.Ruвчера в 21:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 04:18, Ашберн

Комментарии

Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 21 марта в 08:00
Игры

Capcom опубликовала интерактивную карту Раккун-Сити из Resident Evil

Astera вчера в 12:34
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Здоровье

В Ивановской области второй человек заболел коронавирусом

В Ивановской области выявлен второй случай заражения коронавирусом.
КП - Ярославль вчера в 08:49
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости 03:54
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
ТАСС 03:31
Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Известия вчера в 14:13
Хоккей

Уволился первый заместитель гендиректора ХК «Трактор»

Евгений Иванов покинул должность первого заместителя генерального директора хоккейного клуба «Трактор», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 04:07
Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польские власти отказались пропустить российские Ил-76, направляющиеся в Италию, через свое воздушное пространство.
iReactor 03:57
Армия и оружие

ДНР: ВСУ за сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня

ВСУ за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня.
Сегодня.ру 03:14
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Российская газета вчера в 10:29
Футбол

Владимир Бабаев: «В 12 лет меня пригласили в ЦСКА и „Динамо“. Даже не рассматривали этот вариант, образование там так себе»

Даже не рассматривали этот вариант, потому что в спортивных школах московских клубов образование так себе.
Матч ТВ 03:15
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
ФАН вчера в 15:25
Происшествия

В Киеве на вокзале оцепили «набитый больными» поезд, прибывший из Риги

23 марта в 15:45 на центральный железнодорожный вокзал Киева из Риги (Латвия) прибыл поезд из 13 вагонов, который был сразу же оцеплен полицией.
Евразия Daily 00:10
Авто

Китайский Wuling показал свой первый электрокар

Китайские разработчики из бренда Wuling впервые опубликовали фотографии своего будущего электрокара EV.
OAnews 00:01
Экономика

МВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году

Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19.
Известия вчера в 20:35
Музыка

В Кузбассе сняли пародию на клип Little Big о защите от коронавируса

РИА Новости 03:18
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине

Inc-news.ru вчера в 16:02
Политика

Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране.
Lenta.ru 03:35
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписано 70 человек

Коммерсантъ 02:19
Происшествия

Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Газета.Ru 00:06
Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Зауралье

Госслужащие и работники сухопутного транспорта названы самыми высокооплачиваемыми профессиями в Курганской области.
За облаками вчера в 02:25
Наука

Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса

Газета.Ru вчера в 21:48
Происшествия

Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины

Известия вчера в 23:13
Авто

В России началось тестирование системы «Свободный поток»

До конца текущего года «Автодор» собирается запустить 12 пунктов системы в эксплуатацию на третьем пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье, которая станет первой автодорогой, на которой будет реализован «Свободный поток».
SpeedMe вчера в 05:07
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное