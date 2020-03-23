Финансы
РИА НовостиРоссийские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.
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Политика
Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Общество
СМИ сообщили дату проведения экстренной телеконференции лидеров G20
Токио, 24 марта 2020, 07:13 — REGNUM Экстренная телеконференция лидеров стран «двадцатки» (G20) в связи с распространением коронавиурса в мире состоится 26 марта, передаёт агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
Гаджеты
Стартовали продажи дорогущего Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Здоровье
В Приморье усиливают меры профилактики коронавируса
В Приморье не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, но власти края усиливают меры профилактики.
Политика
Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии
Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты.
Здоровье
Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области
Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области.
Общество
Сотрудников поликлиники Минобороны обязали шить маски самостоятельно
Как сообщает РБК со ссылкой на свой источник, соответствующее распоряжение выпущено в лечебно-диагностическом корпусе центра Минобороны на Комсомольском проспекте.
Кино
Премьеры сразу двух фильмов представит онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD
Премьерные показы двух российских фильмов состоятся в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD на следующей неделе.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Авто
Как изменились цены на новые автомобили в России в марте
Цены на новые автомобили в России продолжают расти.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Общество
Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса
В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
Политика
Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина
Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Автоспорт
Первый виртуальный Гран-при Формулы-1 посмотрели 400 тысяч человек
Трансляция виртуального Гран-при Бахрейна велась в официальных аккаунтах «Формулы-1» на сервисах YouTube, Facebook и Twitch.
Футбол
Организация FARE прокомментировала коллаж Артема Дзюбы в Instagram
Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE - прим.) отреагировала на коллаж форварда "Зенита" Артема Дзюбы, который игрок выложил в Instagram.
Финансы
Российские фондовые индексы закрылись снижением на 3-4%
Рынок акций реагирует на негативную динамику мировых торговых площадок и падение нефти.
Общество
В Башкирии сообщили о первых трех зараженных коронавирусом в регионе
Власти Башкирии сообщили о первых трёх зараженных коронавирусом в регионе: двое приехали из-за рубежа, третий регулярно ездил в Москву.
Общество
Ростех нашёл замену комплектующим из КНР
Некоторым видам комплектующих, поступавшим прежде из Китая, найдена замена.
Общество
Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин
В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Культура
Алексей Глызин поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска» после вылета
Глызин признался, что шоу отнимает немало как моральных, так и физических сил.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Политика
Трамп на следующей неделе примет решение о возобновлении работы предприятий
Через 15 дней власти США примут решение о том, когда надо возобновить работу промышленного сектора в условиях распространения коронавируса.
Происшествия
В Красноярске пациент напал на фельдшера скорой помощи
Пациент в Красноярске напал на фельдшера бригады скорой помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Красноярского края.
Музыка