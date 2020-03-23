Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

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