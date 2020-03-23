Финансы

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.
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Российские банки стали менять ставки по ипотеке на фоне кризиса

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Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

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Ставки по ипотеке в некоторых российских банках выросли

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Российских банкиров раскритиковали за повышение ставок по ипотеке

Lenta.ruвчера в 05:28
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Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
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Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области.
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Как сообщает РБК со ссылкой на свой источник, соответствующее распоряжение выпущено в лечебно-диагностическом корпусе центра Минобороны на Комсомольском проспекте.
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Премьеры сразу двух фильмов представит онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD

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Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
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Цены на новые автомобили в России продолжают расти.
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Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

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Власти Башкирии сообщили о первых трёх зараженных коронавирусом в регионе: двое приехали из-за рубежа, третий регулярно ездил в Москву.
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В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
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