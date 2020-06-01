Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссийские банки начали предлагать клиентам цифровые карты

Тинькофф-банк начал предлагать новым клиентам цифровую карту, которая не требует полной идентификации и работает по принципу анонимного электронного кошелька. Промсвязьбанк тоже рассматривает такую возможность, сообщает РБК.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки

Как работает карта-кошелек Тинькофф Банка Клиент должен подать заявку на открытие цифровой карты через специальный сайт, установить мобильное приложение и авторизоваться в нем, указав только номер телефона.
РБК00:00

Подробнее о событии

Россиянам предложили замену дебетовым картам

Рамблер06:15

Ряд российских банков в условиях пандемии предложат клиентам возможность получения цифровых карт

Эхо Москвы04:04

Банки стали предлагать россиянам анонимные кошельки

ФедералПресс01:06

Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки

ПРАЙМ02:12

Банки запустят анонимные кошельки для клиентов на фоне режима самоизоляции

Компания01:10

Российские банки начали предлагать клиентам цифровые карты

Коммерсантъ02:21

Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 08:32, Ашберн
Общество

Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
2
Общество

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Уральский меридиан 05:15
8
Происшествия

В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва

Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
РИА Новости 07:55
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
620
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
2K
Общество

Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.
РИА Новости 08:11
Общество

Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова

РБК 07:01
19
Политика

Песков рассказал о подробностях проведения парада Победы

Суть событий вчера в 08:17
2,4K
Транспорт

В Мурманской области обрушился подмытый паводком железнодорожный мост

Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор, обрушился во время проведения ремонтных работ.
ТАСС 08:22
24
Происшествия

Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов

"Сибирский банк ПАО Сбербанк объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного в субботу в отношении инкассаторов Сбербанка", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:13
13
Политика

Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29
300
Авто

Новый Toyota Hilux впервые появился на видео

Японский автопроизводитель опубликовал тизер нового пикапа Toyota Hilux, сообщив, что модель вышла на испытания под управлением знаменитого гонщика Фернандо Алонсо.
32CARS.ru 04:37
Религия

Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
108
Общество

В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры

Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:28
Шоу-бизнес

Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

РЕН ТВ вчера в 20:23
Армия и оружие

Ливийская армия получила контроль над аэропортом Триполи

ИА Красная Весна вчера в 15:23
Хоккей

«Авангард» подпишет контракт с чемпионом мира

РИА ОмскИнформ 00:43
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц

Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.
РИА Новости 07:28
Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Известия 07:21
107
Политика

Первый зам калужского губернатора ушел в отставку

Владимир Мазур назначен на должность первого заместителя калужского губернатора в декабре 2019 года после перехода Дмитрия Денисова на пост исполняющего полномочия горголовы Калуги.
Московский Комсомолец Калуга 07:39
1
Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:05
989
Авто

Kia выпустит новый минивэн на базе Kia Sorento

KIA готовит к премьере новое семейство минивэнов Carnival, также известных под именем Sedona.
Автоновости дня вчера в 11:02
7
Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
287
Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Происшествия

Депутата Мосгордумы Ступина задержали за пикет около Мосгорсуда

Депутата Мосгордумы Евгения Ступина и активиста Константина Фокина задержали у здания Мосгорсуда.
Коммерсантъ 07:17
Общество

В Госдуму внесут законопроект о выплатах для домохозяек

В Госдуму в понедельник, 1 июня, будет внесен законопроект о выплатах пособий домохозяйкам.
ТК Звезда вчера в 19:45
3,9K
Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Массовые беспорядки, начавшиеся в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, могут быть спровоцированы и поддержаны Россией, заявила Сьюзан Райс, бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы.
Daily Storm вчера в 22:02
1,6K
Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
178
Фигурное катание

Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США.
ТАСС Спорт 05:59
Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
1,3K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное