Общество
КоммерсантъРоссийские банки начали предлагать клиентам цифровые карты
Тинькофф-банк начал предлагать новым клиентам цифровую карту, которая не требует полной идентификации и работает по принципу анонимного электронного кошелька. Промсвязьбанк тоже рассматривает такую возможность, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Как работает карта-кошелек Тинькофф Банка Клиент должен подать заявку на открытие цифровой карты через специальный сайт, установить мобильное приложение и авторизоваться в нем, указав только номер телефона.РБК00:00
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Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Общество
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
Уральский меридиан 05:15
Происшествия
В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва
Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
РИА Новости 07:55
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки
Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.
РИА Новости 08:11
Политика
Песков рассказал о подробностях проведения парада Победы
Суть событий вчера в 08:17
Транспорт
В Мурманской области обрушился подмытый паводком железнодорожный мост
Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор, обрушился во время проведения ремонтных работ.
ТАСС 08:22
Происшествия
Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов
"Сибирский банк ПАО Сбербанк объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного в субботу в отношении инкассаторов Сбербанка", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:13
Политика
Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29
Авто
Новый Toyota Hilux впервые появился на видео
Японский автопроизводитель опубликовал тизер нового пикапа Toyota Hilux, сообщив, что модель вышла на испытания под управлением знаменитого гонщика Фернандо Алонсо.
32CARS.ru 04:37
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
Общество
В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры
Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:28
Шоу-бизнес
Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов
РЕН ТВ вчера в 20:23
Армия и оружие
Ливийская армия получила контроль над аэропортом Триполи
ИА Красная Весна вчера в 15:23
Хоккей
«Авангард» подпишет контракт с чемпионом мира
РИА ОмскИнформ 00:43
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц
Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.
РИА Новости 07:28
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Политика
Первый зам калужского губернатора ушел в отставку
Владимир Мазур назначен на должность первого заместителя калужского губернатора в декабре 2019 года после перехода Дмитрия Денисова на пост исполняющего полномочия горголовы Калуги.
Московский Комсомолец Калуга 07:39
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:05
Авто
Kia выпустит новый минивэн на базе Kia Sorento
KIA готовит к премьере новое семейство минивэнов Carnival, также известных под именем Sedona.
Автоновости дня вчера в 11:02
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Происшествия
Депутата Мосгордумы Ступина задержали за пикет около Мосгорсуда
Депутата Мосгордумы Евгения Ступина и активиста Константина Фокина задержали у здания Мосгорсуда.
Коммерсантъ 07:17
Общество
В Госдуму внесут законопроект о выплатах для домохозяек
В Госдуму в понедельник, 1 июня, будет внесен законопроект о выплатах пособий домохозяйкам.
ТК Звезда вчера в 19:45
Политика
Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США
Массовые беспорядки, начавшиеся в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, могут быть спровоцированы и поддержаны Россией, заявила Сьюзан Райс, бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы.
Daily Storm вчера в 22:02
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Фигурное катание
Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США.
ТАСС Спорт 05:59
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42