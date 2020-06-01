Общество
КоммерсантъРоссийские банки начали предлагать клиентам цифровые карты
Тинькофф-банк начал предлагать новым клиентам цифровую карту, которая не требует полной идентификации и работает по принципу анонимного электронного кошелька. Промсвязьбанк тоже рассматривает такую возможность, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Как работает карта-кошелек Тинькофф Банка Клиент должен подать заявку на открытие цифровой карты через специальный сайт, установить мобильное приложение и авторизоваться в нем, указав только номер телефона.РБК00:00
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Здоровье
Выявлена новая группа риска по коронавирусу
В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди.
Lenta.ru 00:43
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Политика
МВД Белоруссии заявило, что ситуация накануне выборов накаляется
Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в стране серьёзно накалилась обстановка перед выборами президента.
RT на русском вчера в 15:59
Баскетбол
ЦСКА подписал новый трехлетний контракт с защитником Джеймсом
Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт на три года с американским защитником Майком Джеймсом, сообщили РИА Новости в пресс-службе армейцев.
РИА Новости 00:09
Наука
Самые распространенные бактерии в океане выращивают вирус в своей ДНК
Исследователи смогли выяснить, что бактерии SAR11, живущие в воде и считающиеся самыми распространенными в мировом океане, могут выращивать вирус в собственной ДНК, заражая им другие организмы.
Discover24 вчера в 03:41
Происшествия
В Вашингтоне протестующие громят магазины
Протестующие громят магазины, поджигают урны, врываются в здания. ⠀ Сейчас толпа с количеством, составляющем несколько сотен человек, идет по Ай-стрит в направлении от Белого дома.
JustMedia 00:55
Игры
Геймплейный тизер Baldur’s Gate 3
Разработчики Baldur’s Gate 3 опубликовали геймплейный тизер игры. Студия Larian начнет рассказывать детали о новой части игры с 6 июня.
Cyber.sports.ru 29 мая в 15:59
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что среднемесячная температура на большинстве российских территорий будет около нормы в июне, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:38
Общество
В России запретили взыскивать долги с социальных выплат
Принудительное списание долгов с выплат социального характера в России исключается с 1 июня.
ИА Красная Весна вчера в 18:31
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom вчера в 13:21
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
REGNUM вчера в 01:11
Армия и оружие
Северный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
Футбол
Вячеслав Малафеев заявил об уходе из «Зенита»
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина примерила роль телеведущей
Елизавета примерила на себя роль ведущей и говорила именно в той манере, к которой привык ее папа.
RuNews24.ru вчера в 23:43
Общество
Кубань вошла в топ-10 регионов по социально-экономическому положению
Кубань опередили Московская область, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Свердловская область.
Кубань 24 01:17
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
Депутат призывает мировое сообщество и ООН принять безотлагательные меры, направленные на прекращение дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан, а Бачелет — предпринять в рамках вверенного ей международным сообществом мандата все возможные шаги для предотвращения повторения водной блокады полуострова в будущем.
РИА Новости вчера в 20:08
Недвижимость
Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье
По словам директора департамента городской недвижимости Knight Frank Андрея Соловьева, рост цен на элитное жилье в Москве в первую очередь связан с ограниченным объемом нового предложения: в начале года на рынок высокобюджетной недвижимости не вышло ни одного проекта.
РБК 01:00
Происшествия
Двое боевиков ликвидированы в Сунже
Вести.Ru 30 мая в 12:05
Здоровье
Коронавирусом на Украине заболели почти 23 тысячи человек — Минздрав
Почти 3 тысячи болеют в Киеве и около 2 тысяч в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях.
Украина.ру 29 мая в 03:15
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
Второй этап снятия ограничений в Москве: открываются магазины, разрешены прогулки и спорт
Второй этап снятия ограничений, введенных с конца марта для профилактики распространения коронавирусной инфекции, стартует в Москве 1 июня.
ТАСС вчера в 17:25
Общество
Петербург оказался не готов к первому этапу отмены ограничений
О невозможности начала первого этапа снятия ограничений в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Ирина Катаева.
Поребрик.Медиа вчера в 23:01
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
Лапша быстрого приготовления была отправлена в качестве гуманитарной помощи.
Peterburg2.ru 30 мая в 09:57
Космос
В «Роскосмосе» заявили об испытаниях двух новых ракет в 2020 году
«Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу Лунную программу», — написал Устименко, комментируя запуск США корабля Crew Dragon к МКС.
РБК вчера в 06:13
Гаджеты
Все ждут самый изящный смартфон. Рекламная компания Vivo X50 поражает воображение
iXBT.com 02:18
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17