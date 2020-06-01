Как работает карта-кошелек Тинькофф Банка Клиент должен подать заявку на открытие цифровой карты через специальный сайт, установить мобильное приложение и авторизоваться в нем, указав только номер телефона.

с чего всё началось

Тинькофф-банк начал предлагать новым клиентам цифровую карту, которая не требует полной идентификации и работает по принципу анонимного электронного кошелька. Промсвязьбанк тоже рассматривает такую возможность, сообщает РБК.

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