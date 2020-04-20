с чего всё началось

Крупнейшие российские банки начали принимать заявки на выдачу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизах кредитных организаций. Оформить льготный кредит можно сроком до 20 лет, первоначальный взнос — не ниже 20% от стоимости будущей квартиры.

Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции. 308

Политика Президент Чехии допустил открытие границ через год Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год. 218

Наука В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса В результате было подтверждено существование агрессивных штаммов возбудителя, обладающих в 270 раз большей вирусной нагрузкой, чем у самых слабых штаммов. 60

Наука Обнаружена значительная мутация нового коронавируса Тайваньские и австралийские ученые изучили 106 образцов нового коронавируса и в одном из них обнаружили первую значительную мутацию вируса. 27

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,3K

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 2,6K

Энергетика Стоимость барреля нефти ушла в минус Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.

Общество Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число работников в помещении Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число находящихся в помещении работников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 46

Футбол Джикия не исключил, что уровень чемпионата России упадет Все прекрасно знают, что, если уже не будут предлагаться легионерам соответствующие зарплаты, которые их устраивают, то уровень станет меньше, — сказал Джикия в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Экономика Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям. 43

Общество В правительстве Северной Осетии насчитали всего 200 митингующих В публикации на сайте Главы и Правительства Северной Осетии количество участников сегодняшнего стихийного митинга в центре Владикавказа оценили в скромную цифру. 1

Общество Треть россиян поддерживают перенос майских праздников Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России. 184

Наука Патент недели: как обеззаразить вентиляцию На биологически опасных объектах — на объектах здравоохранения (больницы, поликлиники, лаборатории) — в процессе эксплуатации фильтровентиляционных систем (ФВС) патогенные микроорганизмы могут накапливаться на фильтрах, внутренних поверхностях воздуховодов и других элементах подобных конструкций.

Общество Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа. 9

Политика В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН. 43

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 3,6K