Экономика
РБКРоссийские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%
Крупнейшие российские банки начали принимать заявки на выдачу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизах кредитных организаций. Оформить льготный кредит можно сроком до 20 лет, первоначальный взнос — не ниже 20% от стоимости будущей квартиры.
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с чего всё началось
В понедельник, 20 апреля, Альфа-банк, Промсвязьбанк и банк "ДОМ.РФ" объявили, что начинают принимать заявления на ипотечные кредиты по льготной программе под 6,5% годовых.Интерфаксвчера в 04:57
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Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru вчера в 01:52
Наука
В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса
В результате было подтверждено существование агрессивных штаммов возбудителя, обладающих в 270 раз большей вирусной нагрузкой, чем у самых слабых штаммов.
REGNUM 00:13
Здоровье
В больнице Екатеринбурга у 78 пациентов и врачей нашли коронавирус
МордовМедиа вчера в 07:43
Наука
Обнаружена значительная мутация нового коронавируса
Тайваньские и австралийские ученые изучили 106 образцов нового коронавируса и в одном из них обнаружили первую значительную мутацию вируса.
Вести Татарстан вчера в 13:38
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ 19 апреля в 19:22
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
Во Владикавказе прошел митинг против самоизоляции
РИА Новости вчера в 16:58
Здоровье
14 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае подтвердили еще 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда вчера в 01:47
Общество
Правительство РФ оставило миллионы людей без пособий по безработице
«Правительство оставляет миллионы людей без источников существования в условиях, когда у них нет никаких финансовых запасов», — возмущен Шеин.
REGNUM 18 апреля в 03:47
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Музыка
Максим Фадеев и Валерия сняли клип на трек «До предела»
Продюсер Максим Фадеев и певица Валерия опубликовали в Сети клип на песню "До предела". Видео сняли, не нарушив режим самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:28
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru вчера в 15:30
Здоровье
В Кузбассе зафиксировали еще девять случаев COVID-19
По данным на вторник, в Кузбассе выявлены 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 00:47
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число работников в помещении
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число находящихся в помещении работников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 16:53
Футбол
Джикия не исключил, что уровень чемпионата России упадет
Все прекрасно знают, что, если уже не будут предлагаться легионерам соответствующие зарплаты, которые их устраивают, то уровень станет меньше, — сказал Джикия в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Матч ТВ 00:27
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
Общество
В правительстве Северной Осетии насчитали всего 200 митингующих
В публикации на сайте Главы и Правительства Северной Осетии количество участников сегодняшнего стихийного митинга в центре Владикавказа оценили в скромную цифру.
Gradus.pro вчера в 13:35
Общество
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал 19 апреля в 22:09
Технологии
Каждое второе мобильное приложение банка могут взломать хакеры
Хакеры могут завладеть средствами со счетов клиентов банка, воспользовавшись уязвимостью практически каждого второго приложения, которыми пользуются люди.
Актуальные Новости вчера в 08:49
Наука
Патент недели: как обеззаразить вентиляцию
На биологически опасных объектах — на объектах здравоохранения (больницы, поликлиники, лаборатории) — в процессе эксплуатации фильтровентиляционных систем (ФВС) патогенные микроорганизмы могут накапливаться на фильтрах, внутренних поверхностях воздуховодов и других элементах подобных конструкций.
Популярная механика вчера в 05:17
Общество
Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями
Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru вчера в 11:34
Политика
В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса
Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM вчера в 22:45
Общество
Коронавирус нашли у курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге
Заражение коронавирусом выявлено у курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
Авторадио вчера в 13:59
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 153
Количество выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 28 человек и достигло 153.
Известия вчера в 23:18