Экономика
РБКРоссийские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%
Крупнейшие российские банки начали принимать заявки на выдачу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизах кредитных организаций. Оформить льготный кредит можно сроком до 20 лет, первоначальный взнос — не ниже 20% от стоимости будущей квартиры.
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Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 170 тысяч человек
Вечерняя Москва 21:18
Происшествия
В Новосибирской области выявили 22 новых случая коронавируса
"По данным оперативного штаба на 09.00 (05.00) 19 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 22 человека, инфицированных коронавирусом: 20 взрослых и два ребенка", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 00:36
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 153
Количество выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 28 человек и достигло 153.
Известия 23:18
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Кино
Появился трейлер мини-сериала «Голливуд» о киноиндустрии после войны
Игромания.ру 10:22
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала редкое фото сына Александра Цекало
Знаменитая певица Вера Брежнева в сети Instagram опубликовала фотографию своего 7-летнего племянника Михаила.
Территория новостей 08:53
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Общество
Режим самоизоляции в России могут продлить до середины мая
Москва, 21 апреля 2020, 02:21 — REGNUM Граждан России, возможно, ожидает продление режима самоизоляции до середины мая 2020 года, передаёт 20 апреля РБК со ссылкой на источники, близкие к федеральным властям.
REGNUM 19:21
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Энергетика
Трамп предрек скорый рост цен на нефть
Цены на нефть не будут долго держаться на рекордно низких уровнях, заявил президент США Дональд Трамп.
Интерфакс 19:00
Авто
УАЗ запатентовал битопливный УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию внедорожника УАЗ «Патриот».
Автоновости дня 05:00
Шоу-бизнес
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру
Еще недавно бушевал скандал о том, что внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко продала квартиру актрисы в Санкт-Петербурге без согласия старших членов семьи.
StarHit.ru вчера в 14:02
Футбол
Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
22-летний футболист клуба «Казанка», воспитанник школы «Локомотива» Иннокентий Самохвалов скончался.
Известия 13:40
Происшествия
Ни ремонта, ни денег: аферистам в сфере ЖКХ из ЕАО грозит уголовная ответственность
Прокуратура Смидовичского района во взаимодействии с УФСБ России по ЕАО выявила нарушения федерального законодательства в деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «Сотрудничество».
Набат 20:00
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
В Якутии за сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом
Якутск, 21 апреля 2020, 05:36 — REGNUM На утро 21 апреля в Якутии зарегистрировано 116 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 22:36
Армия и оружие
Историк Зданович рассказал об обнаружении останков Гитлера
ФАН 18 апреля в 22:46
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс 17:20
Энергетика
Цена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель
Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась ниже $9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 12:29
Общество
Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом
Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости 12:24
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru 16:42
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru 22:53
Политика
Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
REGNUM 23:08
Экономика
S7 и «Победа» не смогут получить отсрочку при уплате налогов
Авиакомпании могут не получить отсрочку при уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов во втором квартале 2020 года.
РБК 22:59
Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Экономика
Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных
Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег.
Российская газета 17:01
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Коммерсантъ 16:41
Общество
СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями
Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва 06:04