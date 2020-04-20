Крупнейшие российские банки начали принимать заявки на выдачу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизах кредитных организаций. Оформить льготный кредит можно сроком до 20 лет, первоначальный взнос — не ниже 20% от стоимости будущей квартиры.

Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%

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Происшествия Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 153 Количество выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 28 человек и достигло 153. 102

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Общество Режим самоизоляции в России могут продлить до середины мая Москва, 21 апреля 2020, 02:21 — REGNUM Граждан России, возможно, ожидает продление режима самоизоляции до середины мая 2020 года, передаёт 20 апреля РБК со ссылкой на источники, близкие к федеральным властям. 3,9K

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Политика Трамп намерен приостановить иммиграцию в США Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса. 6