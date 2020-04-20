Экономика

РБКРБКРоссийские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%

Крупнейшие российские банки начали принимать заявки на выдачу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизах кредитных организаций. Оформить льготный кредит можно сроком до 20 лет, первоначальный взнос — не ниже 20% от стоимости будущей квартиры.
Читать в источнике
Комментировать302

Подробнее о событии

Экономист оценил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

RT на русском14:54

Крупные банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%

Ведомости04:43

Льготная ипотека под 6,5%. Что известно об условиях программы

ТАСС10:30

Условия программы ипотеки под 6,5% не регламентируют стоимость квартиры – эксперты

Интерфакс09:56

Сколько жилья в городах России можно купить в ипотеку под 6,5%

РБК07:09

Банки в России начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%

Московский Комсомолец11:58

ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%

РИА Новости04:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 23:26, Ашберн
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 170 тысяч человек

Вечерняя Москва 21:18
1
Авто

В России увеличился список авто, попадающих под налог на роскошь

SpeedMe 23:21
8
Происшествия

В Новосибирской области выявили 22 новых случая коронавируса

"По данным оперативного штаба на 09.00 (05.00) 19 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 22 человека, инфицированных коронавирусом: 20 взрослых и два ребенка", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 00:36
166
Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 153

Количество выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 28 человек и достигло 153.
Известия 23:18
102
Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
539
Кино

Появился трейлер мини-сериала «Голливуд» о киноиндустрии после войны

Игромания.ру 10:22
1
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала редкое фото сына Александра Цекало

Знаменитая певица Вера Брежнева в сети Instagram опубликовала фотографию своего 7-летнего племянника Михаила.
Территория новостей 08:53
1
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
8,8K
Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
1,1K
Общество

Режим самоизоляции в России могут продлить до середины мая

Москва, 21 апреля 2020, 02:21 — REGNUM Граждан России, возможно, ожидает продление режима самоизоляции до середины мая 2020 года, передаёт 20 апреля РБК со ссылкой на источники, близкие к федеральным властям.
REGNUM 19:21
3,9K
Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
7
Энергетика

Трамп предрек скорый рост цен на нефть

Цены на нефть не будут долго держаться на рекордно низких уровнях, заявил президент США Дональд Трамп.
Интерфакс 19:00
40
Авто

УАЗ запатентовал битопливный УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию внедорожника УАЗ «Патриот».
Автоновости дня 05:00
19
Шоу-бизнес

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру

Еще недавно бушевал скандал о том, что внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко продала квартиру актрисы в Санкт-Петербурге без согласия старших членов семьи.
StarHit.ru вчера в 14:02
3
Футбол

Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

22-летний футболист клуба «Казанка», воспитанник школы «Локомотива» Иннокентий Самохвалов скончался.
Известия 13:40
2
Происшествия

Ни ремонта, ни денег: аферистам в сфере ЖКХ из ЕАО грозит уголовная ответственность

Прокуратура Смидовичского района во взаимодействии с УФСБ России по ЕАО выявила нарушения федерального законодательства в деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «Сотрудничество».
Набат 20:00
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
856
Общество

В Якутии за сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом

Якутск, 21 апреля 2020, 05:36 — REGNUM На утро 21 апреля в Якутии зарегистрировано 116 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 22:36
Армия и оружие

Историк Зданович рассказал об обнаружении останков Гитлера

ФАН 18 апреля в 22:46
65
Энергетика

Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс 17:20
235
Энергетика

Цена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель

Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась ниже $9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 12:29
2,3K
Общество

Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом

Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости 12:24
637
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru 16:42
49
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru 22:53
55
Политика

Трамп намерен приостановить иммиграцию в США

Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
REGNUM 23:08
6
Экономика

S7 и «Победа» не смогут получить отсрочку при уплате налогов

Авиакомпании могут не получить отсрочку при уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов во втором квартале 2020 года.
РБК 22:59
Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
735
Экономика

Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных

Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег.
Российская газета 17:01
18
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Коммерсантъ 16:41
3,4K
Общество

СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями

Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва 06:04
102
Как работают Яндекс.Новости?
Главное