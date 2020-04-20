Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. Правительство еще не опубликовало постановление с условиями выдачи кредитов.

Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%

Экономика В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. 1,1K

Общество Мясников рассказал о ходе создания вакцины от коронавируса Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников рассказал о процессе создания вакцины от коронавируса. 6

Здоровье Доля заразившихся коронавирусом в Белоруссии оказалась выше средней по миру Доля заразившихся коронавирусом в Белоруссии оказалась выше средней по миру, сообщает «Sputnik Беларусь».

Экономика Минпромторг составил список системообразующих предприятий Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей. 125

Космос Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Cordiner & S. Milam; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello Высокая скорость межзвездной кометы 2I/Borisov в момент прохождения через Солнечную систему, составляющая 33 километра в секунду, указывает на то, что она, вероятно, была выброшена из своей системы либо проходящей звездой, либо гигантской планетой. 1

Общество Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса Автор теории «Черного лебедя» Нассим Талеб рассказал, как пандемия коронавируса может поменять мир.

Общество «Октоберфест» отменили из-за коронавируса Власти Баварии приняли решение отменить в этом году «Октоберфест» из-за распространения коронавируса. 9

Здоровье От коронавируса в Омской области излечились 17 человек За сутки вирус подтвердился еще у пяти человек, и теперь в Омской области 41 случай заражения коронавируса.

Общество Количество новых заражений коронавирусом в РФ за сутки уменьшилось Медики выявили в России 4268 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа за последние сутки.

Игры Игры Xbox Game Studios и Warner Bros. покинут библиотеку GeForce Now Nvidia объявила, что уже 24 апреля библиотеку GeForce Now покинут игры Xbox Game Studios, Warner Bros.

Космос В направлении Земли летит новая комета В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий. 8

Энергетика Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены. 1

Энергетика Эр-Рияд может начать сокращение добычи нефти на месяц раньше Эр-Рияд, 21 апреля 2020, 01:13 — REGNUM Сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и других странах ОПЕК может начаться раньше мая, как было запланировано. 4

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 2,5K

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 2,7K

Политика Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.

Экономика Снижающие ставку аренды для нанимателей торговые и коммерческие центры получат гранты Мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты собственникам площадей и торговым центрам, снижающим арендаторам ставку, на общую сумму более 15 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Хоккей НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом» Впоследствии контракт был отклонен НХЛ из-за недопонимания в отношении окна регистрации.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,6K