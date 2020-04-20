Экономика
КоммерсантъРоссийские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. Правительство еще не опубликовало постановление с условиями выдачи кредитов.
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Условия программы ипотеки под 6,5% не регламентируют стоимость квартиры – эксперты
Интерфаксвчера в 09:56
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Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Общество
Мясников рассказал о ходе создания вакцины от коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников рассказал о процессе создания вакцины от коронавируса.
RT на русском 04:09
Здоровье
Доля заразившихся коронавирусом в Белоруссии оказалась выше средней по миру
Доля заразившихся коронавирусом в Белоруссии оказалась выше средней по миру, сообщает «Sputnik Беларусь».
Lenta.ru 03:46
Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
Космос
Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом
Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Cordiner & S. Milam; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello Высокая скорость межзвездной кометы 2I/Borisov в момент прохождения через Солнечную систему, составляющая 33 километра в секунду, указывает на то, что она, вероятно, была выброшена из своей системы либо проходящей звездой, либо гигантской планетой.
Ин-спейс.ру вчера в 11:00
Общество
Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса
Автор теории «Черного лебедя» Нассим Талеб рассказал, как пандемия коронавируса может поменять мир.
Shraibikus News 03:35
Общество
«Октоберфест» отменили из-за коронавируса
Власти Баварии приняли решение отменить в этом году «Октоберфест» из-за распространения коронавируса.
НТВ 03:53
Здоровье
От коронавируса в Омской области излечились 17 человек
За сутки вирус подтвердился еще у пяти человек, и теперь в Омской области 41 случай заражения коронавируса.
Город55.ру 04:14
Экономика
В России задумались о прекращении выпуска жизненно важных лекарств
Крупные российские фармкомпании задумались о прекращении выпуска ряда жизненно важных лекарств. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru 04:28
Происшествия
В Калининграде коронавирус нашли у годовалого ребенка с пневмонией
Вирус у малыша нашли при госпитализации с диагнозом пневмония.
Новый Калининград.Ru 04:17
Общество
В Госдуме узаконят права соседей по даче
В Госдуме разработан пакет документов, регулирующих споры между соседями по даче.
7 новостей вчера в 00:58
Общество
Количество новых заражений коронавирусом в РФ за сутки уменьшилось
Медики выявили в России 4268 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа за последние сутки.
ПолитРоссия вчера в 03:41
Игры
Игры Xbox Game Studios и Warner Bros. покинут библиотеку GeForce Now
Nvidia объявила, что уже 24 апреля библиотеку GeForce Now покинут игры Xbox Game Studios, Warner Bros.
Игромания.ру 03:12
Энергетика
Эксперт оценил падение цен на нефть WTI до отрицательной отметки
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля.
Аргументы недели вчера в 15:16
Общество
В Татарстане выявлено 50 новых случаев коронавируса
По данным на 21 апреля в Татарстане выявлено 50 новых случаев заболевания коронавирусом.
НТР 24 03:29
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель
Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены.
Российская газета 04:36
Здоровье
В Тверской области подтверждено 33 новых случая коронавируса
В Тверской области подтверждено 33 новых случая заболевания COVID-19.
КП - Тверь 03:44
Энергетика
Эр-Рияд может начать сокращение добычи нефти на месяц раньше
Эр-Рияд, 21 апреля 2020, 01:13 — REGNUM Сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и других странах ОПЕК может начаться раньше мая, как было запланировано.
REGNUM вчера в 18:13
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
Facebook стала удалять публикации с протестами против карантина
Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:23 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook стала удалять публикации, которые размещают противники карантинных мер.
REGNUM вчера в 23:23
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Политика
Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
Lenta.ru 02:42
Авто
Назван самый популярный в России китайский автомобиль
Rambler News Service 04:34
Экономика
Снижающие ставку аренды для нанимателей торговые и коммерческие центры получат гранты
Мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты собственникам площадей и торговым центрам, снижающим арендаторам ставку, на общую сумму более 15 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Агентство Москва 04:08
Хоккей
НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом»
Впоследствии контракт был отклонен НХЛ из-за недопонимания в отношении окна регистрации.
Советский спорт 01:17
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Здоровье
Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.
REGNUM 03:38
Политика
Сергей Наумов о новой работе: Многие мои должности были расстрельными
Четвертая Власть 02:57