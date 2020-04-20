Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. Правительство еще не опубликовало постановление с условиями выдачи кредитов.

Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%

Общество Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 6

Общество В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве. 3,2K

Энергетика Стоимость WTI вышла в отрицательную зону Стоимость WTI вышла в отрицательную зону Стоимость нефти WTI впервые за всю историю биржевых торгов стала отрицательной — минус $55 за баррель на 21:40 по Москве, хотя еще в начале торгового дня составляла $18. 1,6K

Политика Власти США испытывали биологическое оружие на горожанах Еще с 1950 года власти США проводили испытания биологического оружия. Первая операция была названа «Си-Спрей». 70

Общество В Дорогобуже и Верхнеднепровском ввели карантин Напомним, ранее из-за угрозы массового заражения коронавирусом карантин ввели еще в одном городе в Смоленской области — на территории Вязьмы. 5

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Общество Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в России Дети составляют 7,6 процента от всех заболевших опасным вирусом в РФ, это показывает общую мировую тенденцию, сообщила российским СМИ вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. 31

Общество В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. 41

Футбол «Локомотив» окажет помощь семье умершего футболиста второй команды Московский футбольный клуб «Локомотив» окажет помощь семье умершего воспитанника команды Иннокентия Самохвалова.

Здоровье Больницы по всей России получают автомобили от волонтерских центров Сайт «Единой России» сообщает, что новые машины уже переданы и используются врачами Чувашии, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского и Алтайского краев, а также Мурманской области и прочих регионов страны.

Политика Глава ВОЗ призвал продолжать борьбу с коронавирусом Женева, Швейцария, 20 апреля 2020, 20:54 — REGNUM Продолжать борьбу с коронавирусом, несмотря на ослабление ограничений, связанных с пандемией, призвал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве. 7

Армия и оружие Армию России вооружат интеллектуальными РЭБ «Былина» Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Известия» и источники в Минобороны, ВС РФ готовятся к поставкам в войска комплексов радиоэлектронной борьбы РБ-109А «Былина». 12

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 2K

Здоровье В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России Представитель ВОЗ подчеркнула, что показатель смертности от вызванных инфекцией заболеваний в РФ пока один из самых низких в мире, а принятые в стране меры по борьбе с коронавирусом соответствуют мировым рекомендациям. 23

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Общество Названы регионы с приростом и убылью населения В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. 367

Общество Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи. 2,1K