Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссийские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%

Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. Правительство еще не опубликовало постановление с условиями выдачи кредитов.
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Еще ряд российских банков присоединится к льготной ипотеке под 6,5%

РИА Новости03:45

Ипотека все дешевле

Российская газетавчера в 13:00

Крупные банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%

Ведомостивчера в 04:43

Условия программы ипотеки под 6,5% не регламентируют стоимость квартиры – эксперты

Интерфаксвчера в 09:56

Сколько жилья в городах России можно купить в ипотеку под 6,5%

РБКвчера в 07:09

Льготная ипотека под 6,5%. Что известно об условиях программы

ТАССвчера в 10:30

ВТБ первым из банков выдал ипотеку под 6,5%

ЛюдиИпотеки.рфвчера в 04:29
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 03:59, Ашберн
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $26 за баррель

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 7,9%. Они оцениваются в $25,87 за баррель.
News.ru вчера в 14:42
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
2,2K
Общество

Тульские власти рассказали, как оформить цифровой пропуск

Напомним, вчера, 20 апреля, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков рассказывал губернатору о технической возможности введения электронных пропусков.
Тульская пресса 02:12
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Кино

Джеймс Ганн посоветовал «Ночной дозор» для просмотра в изоляции

Американский режиссёр Джеймс Ганн опубликовал список боевиков для просмотра в период изоляции в связи с пандемией коронавируса.
News.ru вчера в 05:03
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Здоровье

Медикам приходится работать в памперсах при лечении коронавируса

Врачам, занимающимся лечением зараженных коронавирусом, приходится работать в тяжелых условиях.
КТВ-Луч 01:27
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Общество

Работающим гражданам старше 65 лет оформят еще один больничный

Работающим гражданам, чей возраст 65 лет и выше, будет оформлен еще один больничный лист с 20 апреля до конца месяца.
Вести Агула вчера в 06:45
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Общество

В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия вчера в 03:38
Общество

В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека

Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
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Игры

Игры Xbox Game Studios и Warner Bros. покинут библиотеку GeForce Now

Nvidia объявила, что уже 24 апреля библиотеку GeForce Now покинут игры Xbox Game Studios, Warner Bros.
Игромания.ру 03:12
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,6K
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК 19 апреля в 22:04
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Экономика

В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах

Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
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Здоровье

В Свердловской области подтвердили сразу 84 случая коронавируса

В Свердловской области из-за вспышки коронавируса в ГКБ №1 Екатеринбурга число заболевших инфекцией за сутки резко увеличилось.
Уральский меридиан 03:38
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 апреля

Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире на 20 апреля превысило 2,31 млн человек, 157,8 тыс. умерли.
РБК 01:30
12
Общество

В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович.
Lenta.ru 03:23
13
Общество

Доктор Мясников рассказал, что уже переболел коронавирусом

Доктор Мясников, который стал известным благодаря программе «О самом главном», рассказал, что переболел коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 15:09
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,6K
Общество

Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции

РИА Новости вчера в 08:05
9,2K
Происшествия

В Коммунарке лечатся 410 пациентов с коронавирусом

В московской инфекционной клинической больнице №2 лечатся сейчас 809 пациентов, коронавирус подтвержден у 215 человек, сообщила главный врач Светлана Краснова.
Вести.Ru вчера в 02:32
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Транспорт

Пропуска в Москве с 22 апреля начнут проверять автоматически

По решению мэра Москвы Сергея Собянина со среды, 22 апреля, проверка пропусков полностью перейдет в автоматический режим.
Росбалт вчера в 06:31
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Финансы

Курсы валют на сегодня, 20 апреля 2020 года

Курсы валют сегодня 20 апреля 2020 Центробанк РФ установлены на уровне: EUR Курс доллара на сегодня, 20.04.2020 установленный ЦБ РФ установлен на уровне 73.94 руб за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг 19 апреля в 17:24
Общество

Коронавирус нашли у курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге

Заражение коронавирусом выявлено у курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
Авторадио вчера в 13:59
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Происшествия

В Крыму коронавирус подтвердился у 11-летнего ребенка

Коронавирус подтвердился у 11-летнего ребенка в Крыму, его мать ранее заболела COVID-19, сообщил на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:38
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Энергетика

Стоимость нефти WTI вернулась к положительным значениям

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям.
Life.ru вчера в 22:10
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Общество

За сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 219 пациентов

В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции выздоровели уже 2057 человек.
ТВ Центр 03:29
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Происшествия

В Прикамье подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом

Пермь, 20 апреля 2020, 11:18 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 20 апреля, лабораторно подтверждено 17 новых случаев заражения коронавируса, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 04:18
8
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
4K
Здоровье

Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 02:02
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Шоу-бизнес

Празднование Пасхи в доме Анастасии Заворотнюк попало на видео

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с празднования Пасхи в доме мамы в элитном поселке Крекшино.
Комсомольская правда 19 апреля в 12:45
24
Общество

В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы

В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19.
Вести.Ru 01:28
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