Экономика
КоммерсантъРоссийские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. Правительство еще не опубликовало постановление с условиями выдачи кредитов.
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Условия программы ипотеки под 6,5% не регламентируют стоимость квартиры – эксперты
Интерфаксвчера в 09:56
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Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $26 за баррель
Июньские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 7,9%. Они оцениваются в $25,87 за баррель.
News.ru вчера в 14:42
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
Тульские власти рассказали, как оформить цифровой пропуск
Напомним, вчера, 20 апреля, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков рассказывал губернатору о технической возможности введения электронных пропусков.
Тульская пресса 02:12
Кино
Джеймс Ганн посоветовал «Ночной дозор» для просмотра в изоляции
Американский режиссёр Джеймс Ганн опубликовал список боевиков для просмотра в период изоляции в связи с пандемией коронавируса.
News.ru вчера в 05:03
Здоровье
Медикам приходится работать в памперсах при лечении коронавируса
Врачам, занимающимся лечением зараженных коронавирусом, приходится работать в тяжелых условиях.
КТВ-Луч 01:27
Общество
Работающим гражданам старше 65 лет оформят еще один больничный
Работающим гражданам, чей возраст 65 лет и выше, будет оформлен еще один больничный лист с 20 апреля до конца месяца.
Вести Агула вчера в 06:45
Общество
В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия вчера в 03:38
Общество
В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека
Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
Игры
Игры Xbox Game Studios и Warner Bros. покинут библиотеку GeForce Now
Nvidia объявила, что уже 24 апреля библиотеку GeForce Now покинут игры Xbox Game Studios, Warner Bros.
Игромания.ру 03:12
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Здоровье
В Свердловской области подтвердили сразу 84 случая коронавируса
В Свердловской области из-за вспышки коронавируса в ГКБ №1 Екатеринбурга число заболевших инфекцией за сутки резко увеличилось.
Уральский меридиан 03:38
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 апреля
Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире на 20 апреля превысило 2,31 млн человек, 157,8 тыс. умерли.
РБК 01:30
Общество
В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19
Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович.
Lenta.ru 03:23
Общество
Доктор Мясников рассказал, что уже переболел коронавирусом
Доктор Мясников, который стал известным благодаря программе «О самом главном», рассказал, что переболел коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 15:09
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
РИА Новости вчера в 08:05
Происшествия
В Коммунарке лечатся 410 пациентов с коронавирусом
В московской инфекционной клинической больнице №2 лечатся сейчас 809 пациентов, коронавирус подтвержден у 215 человек, сообщила главный врач Светлана Краснова.
Вести.Ru вчера в 02:32
Транспорт
Пропуска в Москве с 22 апреля начнут проверять автоматически
По решению мэра Москвы Сергея Собянина со среды, 22 апреля, проверка пропусков полностью перейдет в автоматический режим.
Росбалт вчера в 06:31
Финансы
Курсы валют на сегодня, 20 апреля 2020 года
Курсы валют сегодня 20 апреля 2020 Центробанк РФ установлены на уровне: EUR Курс доллара на сегодня, 20.04.2020 установленный ЦБ РФ установлен на уровне 73.94 руб за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг 19 апреля в 17:24
Общество
Коронавирус нашли у курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге
Заражение коронавирусом выявлено у курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
Авторадио вчера в 13:59
Происшествия
В Крыму коронавирус подтвердился у 11-летнего ребенка
Коронавирус подтвердился у 11-летнего ребенка в Крыму, его мать ранее заболела COVID-19, сообщил на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:38
Энергетика
Стоимость нефти WTI вернулась к положительным значениям
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям.
Life.ru вчера в 22:10
Общество
За сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 219 пациентов
В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции выздоровели уже 2057 человек.
ТВ Центр 03:29
Происшествия
В Прикамье подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом
Пермь, 20 апреля 2020, 11:18 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 20 апреля, лабораторно подтверждено 17 новых случаев заражения коронавируса, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 04:18
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Здоровье
Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 02:02
Шоу-бизнес
Празднование Пасхи в доме Анастасии Заворотнюк попало на видео
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с празднования Пасхи в доме мамы в элитном поселке Крекшино.
Комсомольская правда 19 апреля в 12:45
Общество
В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы
В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19.
Вести.Ru 01:28