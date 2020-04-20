Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. Правительство еще не опубликовало постановление с условиями выдачи кредитов.

Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%

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