Экономика
КоммерсантъРоссийские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. Правительство еще не опубликовало постановление с условиями выдачи кредитов.
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Условия программы ипотеки под 6,5% не регламентируют стоимость квартиры – эксперты
Интерфаксвчера в 09:56
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Финансы
Курс рубля понизился на открытии торгов
Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Энергетика
Эксперт оценил падение цен на нефть WTI до отрицательной отметки
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля.
Аргументы недели вчера в 15:16
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Хоккей
Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры
RT на русском 01:39
Футбол
Каррагер: «Аршавин был особенным»
Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал об игре российского форварда Андрея Аршавина, который, будучи игроком «Арсенала», забил четыре гола в ворота его команды.Я помню тот матч хорошо.
Soccer.ru 03:12
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУМВД и СУСК РФ.
РИА Новости 02:22
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $24
Цена июньских фьючерсов нефти марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 7,212%, до $23,85 за баррель.
Коммерсантъ 02:49
Здоровье
В Приморье два отделения краевой больницы закрылись на карантин
Владивосток, 21 апреля 2020, 07:26 — REGNUM Два отделения «тысячекоечной» больницы в Приморье закрылись на карантин из-за коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:26
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
Киберспорт
Обновление Dota 2 изменило описание для Iron Talon
В ночь на 21 апреля Valve выпустила небольшой патч для Dota 2, в котором изменила описание к артефакту Iron Talon.
CyberSport.ru 02:30
Политика
Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Экономика
Как сектор благотворительности выживает в период пандемии коронавируса
До пандемии Никто точно не знает, каков объем некоммерческого сектора в России.
РБК 03:18
Армия и оружие
Машины разведки и управления «Гибка-С» поступят в войска в 2021 году
Машины разведки и управления зенитного ракетного комплекса "Гибка-С" планируют передать на вооружение ВС России в 2021 году.
Российская газета 03:06
Политика
Власти США испытывали биологическое оружие на горожанах
Evo-rus.com вчера в 11:13
Здоровье
В Удмуртии выявлено 45 новых случаев коронавируса
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в интервью журналистам о 45 новых выявленных случаях коронавируса в республике.
Моя Удмуртия вчера в 02:51
Хоккей
Зарипов прокомментировал информацию о новом контракте с «Ак Барсом»
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» предложил Зарипову зарплату в три раза меньше предыдущей. Речь идет о 40 млн рублей в год.
ProstoProSport 18 апреля в 10:14
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Армия и оружие
В США заявили, что коронавирус срывает поставки техники для Пентагона
Вашингтон, 20 апреля 2020, 23:33 — REGNUM Остановка промышленных предприятий из-за эпидемии коронавируса уже повлияла на график поставок техники для вооруженных сил США, заявила 20 апреля на пресс-конференции замглавы Пентагона по закупкам Эллен Лорд.
REGNUM вчера в 16:33
Общество
Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе
Кавказский узел вчера в 11:01
Экономика
Вводятся новые правила расчетов наличными
Новое Указание ЦБ от 9 декабря 2019 г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов» вступит в силу 27 апреля 2020 г.
Бухгалтерия.ру 02:00
Общество
Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице
Уволенные в эпидемию опасного вируса смогут получать максимум денежных выплат по безработице.
Evo-rus.com вчера в 08:01
Здоровье
На девять зараженных коронавирусом стало больше в Кузбассе
За сутки в Кузбасса еще у девяти пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
Континент Сибирь Online 01:37
Гаджеты
Apple выпустит новые бюджетные AirPods в мае
Блогер-инсайдер Джон Проссер, известный своими точными прогнозами в отношении Apple, заявил о том, что уже в мае 2020 года компания может представить новую версию беспроводных наушников AirPods.
Газета.Ru вчера в 05:00
Общество
В Воронежской области еще у 31 человека подтвердили коронавирус
Свыше 30 новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Воронежской области, число заболевших в регионе выросло до 211, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:54
Энергетика
Цена нефти марки WTI вернулась к положительному значению
Накануне WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на Нью-Йоркской бирже достигали минус 40 долларов 32 центов за баррель.
Говорит Москва 00:28