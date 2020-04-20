Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссийские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%

Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. Правительство еще не опубликовало постановление с условиями выдачи кредитов.
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Экономист оценил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

RT на русскомвчера в 14:54

Ипотека все дешевле

Российская газетавчера в 13:00

Льготная ипотека под 6,5%. Что известно об условиях программы

ТАССвчера в 10:30

Условия программы ипотеки под 6,5% не регламентируют стоимость квартиры – эксперты

Интерфаксвчера в 09:56

Крупные банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%

Ведомостивчера в 04:43

Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%

РБКвчера в 03:34

ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%

РИА Новостивчера в 04:33
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 03:21, Ашберн
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Курс рубля понизился на открытии торгов

Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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Эксперт оценил падение цен на нефть WTI до отрицательной отметки

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля.
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Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
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Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры

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Каррагер: «Аршавин был особенным»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал об игре российского форварда Андрея Аршавина, который, будучи игроком «Арсенала», забил четыре гола в ворота его команды.Я помню тот матч хорошо.
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Известия 02:08
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Происшествия

В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУМВД и СУСК РФ.
РИА Новости 02:22
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $24

Цена июньских фьючерсов нефти марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 7,212%, до $23,85 за баррель.
Коммерсантъ 02:49
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В Приморье два отделения краевой больницы закрылись на карантин

Владивосток, 21 апреля 2020, 07:26 — REGNUM Два отделения «тысячекоечной» больницы в Приморье закрылись на карантин из-за коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Наука

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

REGNUM 00:13
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Энергетика

Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений

Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
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Киберспорт

Обновление Dota 2 изменило описание для Iron Talon

В ночь на 21 апреля Valve выпустила небольшой патч для Dota 2, в котором изменила описание к артефакту Iron Talon.
CyberSport.ru 02:30
Политика

Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
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Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
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Экономика

Как сектор благотворительности выживает в период пандемии коронавируса

До пандемии Никто точно не знает, каков объем некоммерческого сектора в России.
РБК 03:18
Армия и оружие

Машины разведки и управления «Гибка-С» поступят в войска в 2021 году

Машины разведки и управления зенитного ракетного комплекса "Гибка-С" планируют передать на вооружение ВС России в 2021 году.
Российская газета 03:06
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Политика

Власти США испытывали биологическое оружие на горожанах

Evo-rus.com вчера в 11:13
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Здоровье

В Удмуртии выявлено 45 новых случаев коронавируса

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в интервью журналистам о 45 новых выявленных случаях коронавируса в республике.
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Хоккей

Зарипов прокомментировал информацию о новом контракте с «Ак Барсом»

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» предложил Зарипову зарплату в три раза меньше предыдущей. Речь идет о 40 млн рублей в год.
ProstoProSport 18 апреля в 10:14
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Экономика

В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах

Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
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Армия и оружие

В США заявили, что коронавирус срывает поставки техники для Пентагона

Вашингтон, 20 апреля 2020, 23:33 — REGNUM Остановка промышленных предприятий из-за эпидемии коронавируса уже повлияла на график поставок техники для вооруженных сил США, заявила 20 апреля на пресс-конференции замглавы Пентагона по закупкам Эллен Лорд.
REGNUM вчера в 16:33
Общество

Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе

Кавказский узел вчера в 11:01
Экономика

Вводятся новые правила расчетов наличными

Новое Указание ЦБ от 9 декабря 2019 г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов» вступит в силу 27 апреля 2020 г.
Бухгалтерия.ру 02:00
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Общество

Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице

Уволенные в эпидемию опасного вируса смогут получать максимум денежных выплат по безработице.
Evo-rus.com вчера в 08:01
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Здоровье

На девять зараженных коронавирусом стало больше в Кузбассе

За сутки в Кузбасса еще у девяти пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
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Общество

В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы

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Гаджеты

Apple выпустит новые бюджетные AirPods в мае

Блогер-инсайдер Джон Проссер, известный своими точными прогнозами в отношении Apple, заявил о том, что уже в мае 2020 года компания может представить новую версию беспроводных наушников AirPods.
Газета.Ru вчера в 05:00
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Общество

В Воронежской области еще у 31 человека подтвердили коронавирус

Свыше 30 новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Воронежской области, число заболевших в регионе выросло до 211, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:54
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Энергетика

Цена нефти марки WTI вернулась к положительному значению

Накануне WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на Нью-Йоркской бирже достигали минус 40 долларов 32 центов за баррель.
Говорит Москва 00:28
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