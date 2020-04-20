Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. Правительство еще не опубликовало постановление с условиями выдачи кредитов.

Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%

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Общество В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве. 3,2K

Политика Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. 23