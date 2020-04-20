Экономика
КоммерсантъРоссийские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. Правительство еще не опубликовало постановление с условиями выдачи кредитов.
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Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 13:48
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Общество
СМИ сообщили о возможном продлении самоизоляции на майские праздники
Режим самоизоляции в России могут продлить на майские праздники, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на свои источники.
Газета.Ru 13:45
Общество
Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса
Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
Общество
У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус
Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета и ряда других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
ТАСС 13:02
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Футбол
Бундеслига может возобновить сезон 9 мая
Генеральный директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт рассказал, что сезон в Бундеслиге может возобновиться 9 мая.
Metaratings 13:56
Общество
Домашние животные могут заразиться коронавирусом от хозяина
Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков заявил, что риск заражения кошек и собак в результате тесного контакта с инфицированными людьми существует.
Газета.Ru 10:54
Шоу-бизнес
Перед госпитализацией Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
Актуальные Новости вчера в 02:11
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Общество
Мишустин упростил беспошлинный ввоз средств борьбы c коронавирусом
Правительство упростило беспошлинный ввоз в страну тестов на COVID-19, аппаратов ИВЛ, медицинских масок, защитных костюмов.
Rambler News Service 13:49
Общество
В Петербурге могут ввести пропускной режим
В комитет по информатизации и связи Петербурга заявили, что готовы к введению пропускного режима в период самоизоляции.
Gazeta.SPb 13:37
Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Общество
Доктор Мясников рассказал о заражении коронавирусом
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», в эфире шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказал, что уже переболел коронавирусом.
Lenta.ru 12:52
Кино
Появился трейлер мини-сериала «Голливуд» о киноиндустрии после войны
Netflix опубликовал дебютный трейлер нового мини-сериала «Голливуд» от автора «Американской истории ужасов» Райана Мёрфи и Иэна Бреннана («Политик»).
Игромания.ру 10:22
Футбол
Клубы РПЛ 27 апреля обсудят проведение матчей без зрителей
На видеоконференции обсудят варианты календаря при возобновлении сезона, вопрос возвращения легионеров из-за границы, а также возможное возобновление чемпионата без зрителей.
Sports.ru 12:25
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Гаджеты
В РФ создан мини-ПК на процессоре «Байкал»
Новый мини-компьютер создала компания «Хамстер Роботикс», которая использовала в качестве основы процессор BE-T1000.
Газета DAILY вчера в 13:37
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса
При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Известия 12:45
Общество
В «Векторе» рассказали о работе над вакциной от коронавируса
Клинические испытания вакцины от коронавируса, работу над которой ведёт Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, планируют начать в июне.
RT на русском 13:27
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Транспорт
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва 11:45
Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
Общество
Силовики потеснили протестующих во Владикавказе
Кавказский узел 09:00
Футбол
Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива»
Как сообщает сайт московского "Локомотива", воспитанником которого является Самохвалов, игроку стало плохо во время утренней индивидуальной тренировки.
Российская газета 10:49
Общество
В Свердловской области ограничат торговлю алкоголем
Интерфакс 10:57
Музыка
Звезды мирового шоу-бизнеса провели онлайн-концерт в поддержку врачей
Звезды мирового шоу-бизнеса приняли участие в концерте «Единый мир: дома вместе» в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом.
Что происходит вчера в 16:19