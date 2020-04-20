Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссийские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%

Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. Правительство еще не опубликовало постановление с условиями выдачи кредитов.
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Льготная ипотека под 6,5%. Что известно об условиях программы

ТАСС10:30

Условия программы ипотеки под 6,5% не регламентируют стоимость квартиры – эксперты

Интерфакс09:56

ВТБ первым из банков выдал ипотеку под 6,5%

ЛюдиИпотеки.рф04:29

Крупные банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%

Ведомости04:43

Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%

РБК03:34

«Донстрой» присоединился к программе льготной ипотеки

Lenta.ru09:30

Что будет с экономикой РФ после COVID: прогнозы и антикризисные меры

РЕН ТВвчера в 19:17
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Энергетика

Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 13:48
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Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
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Общество

СМИ сообщили о возможном продлении самоизоляции на майские праздники

Режим самоизоляции в России могут продлить на майские праздники, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на свои источники.
Газета.Ru 13:45
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Общество

Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса

Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
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Общество

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета и ряда других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
ТАСС 13:02
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Общество

В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам

"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
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Футбол

Бундеслига может возобновить сезон 9 мая

Генеральный директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт рассказал, что сезон в Бундеслиге может возобновиться 9 мая.
Metaratings 13:56
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК вчера в 22:04
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Общество

Домашние животные могут заразиться коронавирусом от хозяина

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков заявил, что риск заражения кошек и собак в результате тесного контакта с инфицированными людьми существует.
Газета.Ru 10:54
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Шоу-бизнес

Перед госпитализацией Татьяна Буланова жаловалась на безденежье

Актуальные Новости вчера в 02:11
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Общество

Мосгорсуд смягчил приговор активисту Котову

ТАСС 10:09
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Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,8K
Общество

Мишустин упростил беспошлинный ввоз средств борьбы c коронавирусом

Правительство упростило беспошлинный ввоз в страну тестов на COVID-19, аппаратов ИВЛ, медицинских масок, защитных костюмов.
Rambler News Service 13:49
Общество

В Петербурге могут ввести пропускной режим

В комитет по информатизации и связи Петербурга заявили, что готовы к введению пропускного режима в период самоизоляции.
Gazeta.SPb 13:37
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Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
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Общество

Доктор Мясников рассказал о заражении коронавирусом

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», в эфире шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказал, что уже переболел коронавирусом.
Lenta.ru 12:52
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Кино

Появился трейлер мини-сериала «Голливуд» о киноиндустрии после войны

Netflix опубликовал дебютный трейлер нового мини-сериала «Голливуд» от автора «Американской истории ужасов» Райана Мёрфи и Иэна Бреннана («Политик»).
Игромания.ру 10:22
Футбол

Клубы РПЛ 27 апреля обсудят проведение матчей без зрителей

На видеоконференции обсудят варианты календаря при возобновлении сезона, вопрос возвращения легионеров из-за границы, а также возможное возобновление чемпионата без зрителей.
Sports.ru 12:25
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Гаджеты

В РФ создан мини-ПК на процессоре «Байкал»

Новый мини-компьютер создала компания «Хамстер Роботикс», которая использовала в качестве основы процессор BE-T1000.
Газета DAILY вчера в 13:37
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса

При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Известия 12:45
36
Общество

В «Векторе» рассказали о работе над вакциной от коронавируса

Клинические испытания вакцины от коронавируса, работу над которой ведёт Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, планируют начать в июне.
RT на русском 13:27
1
Общество

В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
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Транспорт

Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску

В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва 11:45
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Политика

Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России

Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
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Общество

Силовики потеснили протестующих во Владикавказе

Кавказский узел 09:00
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Футбол

Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива»

Как сообщает сайт московского "Локомотива", воспитанником которого является Самохвалов, игроку стало плохо во время утренней индивидуальной тренировки.
Российская газета 10:49
Общество

В Свердловской области ограничат торговлю алкоголем

Интерфакс 10:57
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Музыка

Звезды мирового шоу-бизнеса провели онлайн-концерт в поддержку врачей

Звезды мирового шоу-бизнеса приняли участие в концерте «Единый мир: дома вместе» в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом.
Что происходит вчера в 16:19
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