Экономика
КоммерсантъРоссийские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. Правительство еще не опубликовало постановление с условиями выдачи кредитов.
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с чего всё началось
В понедельник, 20 апреля, Альфа-банк, Промсвязьбанк и банк "ДОМ.РФ" объявили, что начинают принимать заявления на ипотечные кредиты по льготной программе под 6,5% годовых.Интерфакс04:57
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 16:38, Ашберн
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа
РИА Новости 11:05
Энергетика
Эксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.
RT на русском 14:54
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Кино
Все предстоящие фильмы по комиксам Marvel
В апреле 2019 года на экраны вышли "Мстители: Финал", заключительная часть серии супергеройских фильмов, ставшая (пускай и с огромным скрипом) самой кассовой лентой в истории мирового проката ($2,798 млрд - чуть больше, чем у "Аватара" Джеймса Кэмерона).
Газета.Ru вчера в 15:01
Энергетика
Стоимость нефти марки WTI упала ниже нуля
Цена изменилась на цену марки WTI – она ушла в отрицательную зону, подешевев на 300%. То же происходит с российским «черным золотом».
Gazeta.SPb 16:20
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Происшествия
На Урале грабитель взорвал банкомат «Сбербанка»
В центре Ревды мужчина взорвал банкомат «Сбербанка» и забрал деньги. Об этом сообщает местное издание «Ревда-инфо».
URA.Ru 15:15
Армия и оружие
Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской Хасеке
Российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование в самой отдаленной провинции Сирии – Хасеке, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Взгляд.ру 15:08
Политика
На Украине наградили бывшего эсэсовца
Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
Общество
Мишустин подписал указ об упрощении ввоза в Россию медицинских товаров
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упростится и ускорится беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с COVID-19.
Вести.Ru 15:35
Шоу-бизнес
Брежнева показала редкое фото 7-летнего сына Цекало
Брежнева показала редкое фото 7-летнего сына Цекало Отпрыск продюсера сидит на карантине вместе с родными его мамы.
Экспресс газета 07:54
Игры
В ремастере Crysis могут значительно улучшить поведение врагов
Последние семь лет для Crytek были очень тяжёлыми — после провала Crysis 3 компания находилась на грани банкротства, но всё же студии удалось выплыть и выпустить достаточно успешную Hunt: Showdown.
Игромания.ру 09:36
Шоу-бизнес
Павел Прилучный впервые ответил на вопрос об избиении Муцениеце
Актер Павел Прилучный впервые ответил на вопрос подписчиков, который касался его личных отношений с женой Агатой Муцениеце.
Слово и Дело 18 апреля в 10:08
Общество
Основная доля очагов коронавируса в России пришлась на медорганизации
В России зафиксировано 285 очагов заболевания коронавирусом, среди них есть социальные учреждения, основная доля приходится на медицинские организации, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 07:46
Хоккей
Даниил Тарасов: «Когда Кагарлицкий ушел в СКА, все знали, что он хотел остаться в „Динамо“. Не все зависело от него»
Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов прокомментировал возможное возвращение в команду форварда СКА Дмитрия Кагарлицкого.
Sports.ru 15:25
Политика
САНА сообщило об отраженной воздушной атаке Израиля над Пальмирой
Сирийское госагентство САНА сообщило, что системы ПВО отразили воздушную атаку Израиля в небе над Пальмирой.
РИА Новости 16:29
Общество
Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса
Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
Культура
Каннский кинорынок Marché du Film пройдет онлайн
Организаторы Каннского фестиваля пока еще не определились, когда и в какой форме пройдет киносмотр в этом году, однако по поводу кинорынка решение принято окончательно: кинорынок Marché du Film пройдет онлайн с 22 по 26 июня, сообщает пресс-служба Каннского фестиваля.
Россия – Культура 05:22
Шоу-бизнес
Максим Галкин запер Аллу Пугачеву в замке
Максим Галкин и Алла Пугачёва крайне серьезно относятся к пандемии коронавируса и к карантинным мерам, принятым российскими властями.
Bimru.ru 08:00
Здоровье
В больнице Екатеринбурга у 78 человек заподозрили коронавирус
Что еще известно:По состоянию на 20 апреля в Свердловской области выявлено 149 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 52 человека выздоровели, один умер.
Snob.ru 06:53
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Общество
Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями
Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru 11:34
Происшествия
Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
Общество
«Октоберфест-2020» в Германии отменили из-за коронавируса
Фестиваль пива «Октоберфест», который ежегодно проходит осенью в Германии, отменен в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
URA.Ru 13:07
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41