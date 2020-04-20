Экономика
ТАССРоссийские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5% годовых
Крупнейшие российские банки начали прием заявок по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизах кредитных организаций.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:31, Ашберн
Здоровье
Минздрав назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в России
В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 10:13
Здоровье
На Урале назвали причину массового заражения коронавирусом в больнице
В свою очередь, глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских проинформировал, что положительные анализы на коронавирус официально подтверждены у 78 пациентов и сотрудников медучреждения.
RT на русском 09:44
Здоровье
Путин провел совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел видеосовещание, посвященное ситуации с коронавирусом и санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
РИА Новости 09:07
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
«Яндекс» расширяет программу бесплатного тестирования на коронавирус
"Яндекс" делает все тестирование на коронавирус на дому бесплатным в рамках социального проекта "Помощь рядом".
ТАСС 09:21
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Шоу-бизнес
Прилучный впервые прокомментировал обвинения в избиении жены
Павел Прилучный ответил на обвинения жены, российской и латвийской актрисы Муцениеце, в домашнем насилии и терроре.
RuNews24.ru вчера в 11:11
Общество
Суд смягчил срок активисту Котову
Газета.Ru 10:01
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Ранее в Центральном Банке сообщили, что более 84% российских организаций пострадали от вспышки коронавирусной инфекции и падения курса рубля.
ГЛАС.RU 18 апреля в 09:22
Здоровье
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с 20 апреля вступил в силу пропускной режим, соответствующее постановление было подписано председателем правительства региона.
Саратов24 02:00
Политика
Академик назвал Путину срок минимизации последствий от коронавируса
Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обастановке назвал срок, который необходим для минимизации последствий от распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 08:42
Общество
Назван средний возраст зараженных коронавирусом в России
Средний возраст пациентов с подтвержденных диагнозом COVID-19 в нашей стране составляет 47,9 года среди женщин и 44,7 года среди мужчин.
ТВ Центр 08:19
Общество
Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады
Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.
REGNUM 09:03
Происшествия
Генпрокуратура передала в суд дело о катастрофе в Шереметьево
Генеральная прокуратура России передала в суд уголовное дело о катастрофе SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, в результате которой погибли более 40 человек.
Известия 07:06
Политика
Посольство России в Чехии прокомментировало смену адреса
Ранее местные СМИ со ссылкой на МИД страны сообщили, что дипмиссия РФ будет использовать в качестве "нового" официального адреса в Праге адрес своего консульского отдела (Коруновачни, 34), расположенного в 400 метрах от основного здания.
Российская газета 18 апреля в 23:16
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
Российская газета 08:21
Армия и оружие
Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО
Ролик появился на канале Fighterbomber в Youtube. На видео МиГ-31 приближается к истребителю НАТО и приветствует его пилота.
Суть событий вчера в 09:20
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель
Стоимость эталонной марки Brent опускалась на торгах в понедельник 20 апреля до 26,91 доллара за баррель, после чего немного отыграла снижение и сейчас продается по цене около 27 долларов за баррель.
Российская газета 05:48
Общество
Ростовская область вошла в число самых вымирающих регионов России
Естественная убыль населения в Ростовской области за период с 2017 по 2019 годы составила 46,5 тысяч человек.
Блокнот Ростов-на-Дону 02:26
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Политика
Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса
Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости вчера в 13:05
Политика
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко ускорить регистрацию вакцины от коронавируса и ввоза необходимого для производства лекарства оборудования.
Петербургский дневник 10:07
Общество
Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в российских регионах
Другие регионы страны отстают от Москвы и Московской области по темпам роста и развитию заболевания в среднем на 2—3 недели.
RT на русском 07:33
Игры
Фото: Microsoft представила Xbox One, стилизованную под Cyberpunk 2077
Вашингтон, 18 апреля 2020, 04:19 — REGNUM Microsoft представила версию консоли Xbox One, дизайн которой выполнен в стилистике предстоящей игры игру Cyberpunk 2077.
REGNUM 17 апреля в 21:48
Политика
Президент РФ: из Китая в РФ поступило 150 миллионов масок
Китай поставил в Россию порядка 150 млн масок, заявил президент России Владимир Путин 20 апреля на совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.
ИА Красная Весна 09:22
Общество
Глава ВТБ высказался против отмены НДФЛ для бедных
Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что сегодня не самое подходящее время для освобождения граждан с низкими доходами от уплаты НДФЛ.
News.ru 05:33