Крупнейшие российские банки начали прием заявок по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизах кредитных организаций.

Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5% годовых

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Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,9K

Общество Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей Ранее в Центральном Банке сообщили, что более 84% российских организаций пострадали от вспышки коронавирусной инфекции и падения курса рубля. 282

Здоровье В Саратовской области вводится пропускной режим В Саратовской области с 20 апреля вступил в силу пропускной режим, соответствующее постановление было подписано председателем правительства региона. 19

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Общество Назван средний возраст зараженных коронавирусом в России Средний возраст пациентов с подтвержденных диагнозом COVID-19 в нашей стране составляет 47,9 года среди женщин и 44,7 года среди мужчин. 17

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Происшествия Генпрокуратура передала в суд дело о катастрофе в Шереметьево Генеральная прокуратура России передала в суд уголовное дело о катастрофе SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, в результате которой погибли более 40 человек. 3

Политика Посольство России в Чехии прокомментировало смену адреса Ранее местные СМИ со ссылкой на МИД страны сообщили, что дипмиссия РФ будет использовать в качестве "нового" официального адреса в Праге адрес своего консульского отдела (Коруновачни, 34), расположенного в 400 метрах от основного здания. 2K

Энергетика Цена нефти марки Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель Стоимость эталонной марки Brent опускалась на торгах в понедельник 20 апреля до 26,91 доллара за баррель, после чего немного отыграла снижение и сейчас продается по цене около 27 долларов за баррель. 652

Происшествия В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции. 354

Политика Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане. 73

Политика Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко ускорить регистрацию вакцины от коронавируса и ввоза необходимого для производства лекарства оборудования. 5

Общество Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в российских регионах Другие регионы страны отстают от Москвы и Московской области по темпам роста и развитию заболевания в среднем на 2—3 недели. 36

Политика Президент РФ: из Китая в РФ поступило 150 миллионов масок Китай поставил в Россию порядка 150 млн масок, заявил президент России Владимир Путин 20 апреля на совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.