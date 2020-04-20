Экономика
КоммерсантъРоссийские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. Правительство еще не опубликовало постановление с условиями выдачи кредитов.
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Условия программы ипотеки под 6,5% не регламентируют стоимость квартиры – эксперты
Интерфаксвчера в 09:56
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Общество
Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России
Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Здоровье
Доктор Мясников заявил о знаковом событии в лечении COVID-19
Знаковым событием в борьбе с коронавирусной инфекцией стало амбулаторное лечение пациентов с COVID-19.
Известия 02:20
Авто
Официально представлен седан Audi A3 нового поколения
Новое поколение сохранило размер колёсной базы, но стало длиннее на 4 см (4,5 метра), шире на 2 см (1,82 метра) и выше на 1 см (1,43 метра).
За рулем Кубань 03:54
Экономика
В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
Происшествия
В Прикамье подтвердили ещё 22 заражения коронавирусом
Пермь, 21 апреля 2020, 11:22 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 21 апреля, подтверждено 22 новых случая заражения короновирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 04:22
Авто
Появились «живые» фото нового Haval H5
Китайский автогигант Great Wall готовит к дебюту новое поколение рамного внедорожника Haval H5.
Новые автомобили вчера в 04:30
Происшествия
Китайские врачи почернели из-за коронавируса
Причиной неестественного цвета кожи двух врачей стал гормональный дисбаланс, вызванный повреждением печени в результате распространения коронавируса по организму, заявили в клинике.
Lenta.ru вчера в 16:13
Экономика
Банки помогут заемщикам избежать просрочек
Многие банки решили ввести кредитные каникулы.
Вечерняя Москва 19 апреля в 15:24
Экономика
Российские поставщики попросили запретить скидки в магазинах
Одной из мер поддержки мог бы стать запрет на скидки на продукты в магазинах и торговых сетях, говорится в обращении.
REGNUM 04:33
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Транспорт
В метро Москвы перестали продавать билеты на одну поездку
В Московском метрополитене в соответствии с указом мэра перестали продавать разовые билеты в кассах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
РБК 05:08
Общество
В Саратовской области стало на 26 случаев коронавируса больше
В Саратовской области прибавилось еще 26 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, общее количество - 168, сообщает региональный оперативный штаб.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:50
Общество
МЧС разрешило жарить шашлыки самоизолированным россиянам
В МЧС России заявили, что не против приготовления шашлыков, если граждане будут соблюдать правила пожарной безопасности и режима самоизоляции.
ФедералПресс 05:13
Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
Политика
Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
Футбол
«Ты должен уйти. Мне все равно, что у тебя контракт». Ван Перси рассказал о безжалостном разговоре с Ван Галом
Ван Перси перешел в «МЮ» за три года до этого и в первый же сезон на «Олд Траффорд» помог клубу выиграть 20-й чемпионский титул.
Sport24.ru 03:10
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Общество
Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание
Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru вчера в 09:01
Кино
Новый сезон «Смешариков» выйдет 18 мая
Piter.tv 05:08
Гаджеты
Xiaomi представила электросамокат Scooter 1S
Компания Xiaomi начала продажи нового электросамоката Scooter 1S за $282 Новый самокат представляет собой обновленную версию предшественника – Xiaomi MiJia Electric Scooter.
Piter.tv 04:19
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель
Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены.
Российская газета 04:36
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил, почему Федосеева-Шукшина подарила Алибасову квартиру
Вечерняя Москва 19 апреля в 12:04
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay
«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал Медведев.
РБК вчера в 17:20
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Финансы
Курс рубля снизился после падения цен на нефть
Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости вчера в 16:25
Авто
«АвтоВАЗ» начал снимать автомобили с гарантии из-за чип-тюнинга
«АвтоВАЗ» поручил дилерским центрам LADA проверять все приезжающие на гарантийный ремонт или ТО автомобили на наличие чип-тюнинга.
Автоновости дня вчера в 11:30