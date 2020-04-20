Экономика
КоммерсантъРоссийские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. Правительство еще не опубликовало постановление с условиями выдачи кредитов.
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Экономика
Александр Усс рассказал об антикризисном плане поддержки жителей края
Именно поэтому в рамках антикризисного плана особое внимание уделяется и будет уделено поддержке ресурсоснабжающих организаций.
НИА-Красноярск 09:16
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
У Дома правительства во Владикавказе проходит народный сход против режима самоизоляции.
BFM.ru 08:25
Здоровье
Как изменились правила оказания медпомощи по ОМС
В связи с распространением коронавирусной инфекции по всей России изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС.
Открытый Нижний 05:35
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Максим Галкин запер Аллу Пугачеву в замке
Максим Галкин и Алла Пугачёва крайне серьезно относятся к пандемии коронавируса и к карантинным мерам, принятым российскими властями.
Bimru.ru 08:00
Футбол
Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
22-летний футболист клуба «Казанка», воспитанник школы «Локомотива» Иннокентий Самохвалов скончался.
Известия 13:40
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Наука
Загрязнение воздуха связали со смертями от коронавируса
Исследователи из Галле-Виттенбергского университета провели исследование и определили взаимосвязь между повышенным содержанием двуокиси азота в воздухе с большим количеством смертей от коронавируса.
ToDay News Ufa 13:05
Общество
Эпидемия коронавируса в России может продлиться до лета
Нет никакой уверенности, что Россия сможет справиться с эпидемией коронавируса до конца весны текущего года.
MedikForum.ru 18:37
Общество
Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса
28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook.
Ведомости 11:55
Энергетика
Медведев назвал падение цен на нефть «картельным сговором»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуация с падением цент на нефть с "картельным сговором".
Комсомольская правда 17:11
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых необходимо вызывать скорую
По последним данным, в России коронавирусом заразились 42 тысячи 853 человека, из них 24 тысячи 324 — в Москве.
Говорит Москва 06:43
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru 09:30
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Футбол
Педру: Ибрагимович рассказывал о том, что у него есть свой остров
Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович может продлить контракт с "Миланом".
Газета.Ru вчера в 16:33
Авто
Haval F7 стал самым популярным китайским авто в России
Китайская компания Haval реализовала 1 658 кроссоверов F7, опередив прежнего лидера Geely Atlas, продажи которого составили 1 628 единиц.
RuNews24.ru 03:17
Космос
Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»
10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru вчера в 08:07
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
Шоу-бизнес
Стало известно необычное имя дочери Данилы Козловского
Звёздная пара Ольги Зуевой и Данилы Козловского рассекретили имя новорождённой дочки. Малышка родилась в начале марта.
Вестник 08:21
Здоровье
Здравоохранению США предрекли крах из-за детей с коронавирусом
Системе здравоохранения США эксперты пророчат крах из-за детей, зараженных коронавирусом.
Что происходит 09:57
Гаджеты
Монитор Xiaomi Mi Display 1A оценен в 99 долларов
Xiaomi Mi Display 1A оснащен только интерфейсом HDMI.
Astera 06:18
Общество
Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу
Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц.
RT на русском 09:10
Происшествия
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
В Таиланде полиция обнаружила российских туристов, живущих в пещере, сообщает Chiang Rai Times.
РИА Новости 09:14
Космос
SpaceX планирует запуск ракеты с 60 спутниками Starlink 22 апреля
Как сообщает пресс-служба SpaceX, благоприятный прогноз погоды позволил перенести запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой микроспутников Starlink с 23 на 22 апреля.
Московский Комсомолец 19:40
Здоровье
Заболевшим коронавирусом врачам в Петербурге выплатят по 300 тысяч
Заболевшие коронавирусом сотрудники медицинских учреждений в Санкт-Петербурге получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей.
Newia.ru 08:03
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть
Рубль на открытии торгов на Мосбирже в понедельник, 20 апреля, существенно подешевел к доллару и евро.
Forbes 04:36
Общество
Госдума приняла законопроект о цифровизации населения
Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели 11:08
Экономика
Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году
Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
РБК 17:37