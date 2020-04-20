Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссийские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%

Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. Правительство еще не опубликовало постановление с условиями выдачи кредитов.
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Льготная ипотека под 6,5%. Что известно об условиях программы

ТАСС10:30

ВТБ первым из банков выдал ипотеку под 6,5%

ЛюдиИпотеки.рф04:29

«Донстрой» присоединился к программе льготной ипотеки

Lenta.ru09:30

Крупные банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%

Ведомости04:43

Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%

РБК03:34

Условия программы ипотеки под 6,5% не регламентируют стоимость квартиры – эксперты

Интерфакс09:56

Что будет с экономикой РФ после COVID: прогнозы и антикризисные меры

РЕН ТВвчера в 19:17
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 15:46, Ашберн
Общество

В Красногорске число заразившихся коронавирусом превысило 200 человек

РИАМО в Красногорске вчера в 03:08
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Энергетика

Эксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.
RT на русском 14:54
Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

BFM.ru 15:30
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Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
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Общество

В России изменился перечень товаров первой необходимости

Сегодня, 20 апреля, правительство России внесло изменения в перечень товаров первой необходимости.
Горобзор.ру 09:37
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Общество

Роспотребнадзор рекомендовал измерять температуру у работников каждые четыре часа

Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям проверять сотрудников на наличие симптомов респираторных заболеваний и измерять им температуру каждые четыре часа, следует из рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:21
Общество

Голикова рассказала, как коронавирус распространяется в регионах РФ

Регионы России по распространению коронавирусной инфекции отстают от Москвы на две-три недели.
iReactor 07:25
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Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
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Футбол

Тренер «Казанки» назвал причину смерти защитника Самохвалова

Тренер московского клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Казанка» Александр Гришин сообщил, что причиной смерти 22-летнего защитника Иннокентия Самохвалова стала сердечная недостаточность.
РБК 14:14
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Общество

В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
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Происшествия

Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
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Общество

Заразившимся на работе врачам Петербурга выплатят по 300 тысяч рублей

Медики, заразившиеся китайским коронавирусом во время осуществления своей деятельности, получат компенсацию в размере 300 тысяч рублей.
Народные новости 06:32
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Шоу-бизнес

Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа

РИА Новости 11:05
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Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь шокировала подписчиков, сняв наращенные волосы

Экс-участница скандального проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь удивила поклонников, показав фото без наращенных волос.
iReactor 06:41
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Авто

Новый кроссовер Subaru получит имя Evoltis

Новый электрический кроссовер Subaru, который японская марка разрабатывает вместе с партнерами из Toyota, назовут Evoltis.
Автоновости дня 04:45
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Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Общество

Реаниматолог назвал симптомы, при которых необходимо вызывать скорую

По последним данным, в России коронавирусом заразились 42 тысячи 853 человека, из них 24 тысячи 324 — в Москве.
Говорит Москва 06:43
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Общество

Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса

Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Piter.tv 10:17
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Общество

Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше.
Тульская пресса 15:03
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Политика

Партия Нетаньяху договорилась о создании коалиции с «Кахоль-Лаван»

Иерусалим, 20 апреля 2020, 19:46 — REGNUM Соглашение о создании правительственной коалиции в Израиле заключили главы партии «Ликуд» (премьер-министра Биньямина Нетаньяху) и «Кахоль-Лаван» (спикера Кнессета Бени Ганца), передаёт 20 апреля I24.
REGNUM 12:46
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Экономика

Безработным в России выплатят по 12 тыс. рублей: но не всем

Не все безработные в России получат пособие в размере 12 тыс. рублей, объяснили эксперты.
Shraibikus News 14:52
Общество

В Петербурге могут ввести пропускной режим

В комитет по информатизации и связи Петербурга заявили, что готовы к введению пропускного режима в период самоизоляции.
Gazeta.SPb 13:37
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Происшествия

В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

В столичном Департаменте здравоохранения прокомментировали сообщения о том, что женщина умерла на лавочке у своего дома.
RT на русском 03:06
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Общество

Скворцова заявила о скором пике заболеваемости коронавирусом в России

Россия недалека от пика заболеваемости коронавирусом, плато может наступить до мая.
RT на русском 14:47
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Кино

Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов

Культуромания 14:27
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Общество

Роспотребнадзор установил допустимое число работников в помещении

Роспотребнадзор установил рекомендуемое число работников в помещении в зависимости от площади.
Известия 14:57
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Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
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Общество

Виталий Калоев обратился к осетинам, митингующим во Владикавказе

URA.Ru 13:56
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Политика

Гендиректор ВОЗ ответил на критику Трампа в адрес организации

Всемирная организация здравоохранения ничего не скрывает от США и других стран в теме борьбы с COVID-19, специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) работали с ВОЗ начиная с первого дня пандемии, заявил в понедельник на брифинге в Женеве глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 14:13
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