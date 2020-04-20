Экономика
КоммерсантъРоссийские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. Правительство еще не опубликовало постановление с условиями выдачи кредитов.
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с чего всё началось
В понедельник, 20 апреля, Альфа-банк, Промсвязьбанк и банк "ДОМ.РФ" объявили, что начинают принимать заявления на ипотечные кредиты по льготной программе под 6,5% годовых.Интерфакс04:57
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Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Здоровье
Названо число тяжелых пациентов с коронавирусом в России
В Российской Федерации свыше 700 пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, находятся в тяжёлом состоянии.
Национальная служба новостей 10:23
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Общество
Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса
Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Lenta.ru 08:53
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
Путин рассказал об итальянской помощи России в борьбе с коронавирусом
Как сообщал NEWS.ru, российский президент на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране рассказал о том, что США начнут поставки в РФ комплектующих для производства аппаратов ИВЛ.
News.ru 09:55
Здоровье
Больницу с зараженными коронавирусом посетил Кадыров
Пресс-служба Чеченской Республики опубликовала фотографии, сделанные во время посещения Рамзаном Кадыровым больницы в Грозном.
Live24 07:25
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
Губернатор потребовал оптимизировать выдачу новых пропусков в Ростове
Как сообщили в пресс-службе главы региона, губернатор потребовал по возможности перевести приём заявок на электронную основу, нарастить число пунктов выдачи бланков и организовать их работу таким образом, чтобы горожанам не приходилось нарушать санитарные нормы.
1rnd.ru 08:24
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
Общество
Суд смягчил срок активисту Котову
Газета.Ru 10:01
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Транспорт
Запуск новых поездов в Крым переносится из-за коронавируса
Запланированный на весну запуск новых поездов с материка в Крым переносится в связи со снижением пассажиропотока до улучшения эпидемиологической обстановки в стране, сообщает компания-перевозчик.
Парламентская газета 08:35
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Политика
Путин поддержал идею обеспечить медиков вакциной от коронавируса
Медики подвергаются опасности во время лечения больных коронавирусной инфекцией.
NewInform 08:57
Армия и оружие
Источник назвал местоположение нового главаря ИГ
По данным Al-Sumaria, иракские и американские специалисты с февраля ведут работу по идентификации главаря ИГ, возглавившего организацию после убийства Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru 08:28
Экономика
Компании откажутся от бонусов и дивидендов ради получения господдержки
Минэкономразвития направило в профильные ведомства проект последовательности действий для компаний из списка системообразующих, чтобы получить господдержку.
РБК 10:59
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Здоровье
60 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 20 апреля о 60 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области.
Kursk.com 07:29
Футбол
Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
В Новой Москве на 23-м году жизни умер воспитанник "Локомотива" Иннокентий Самохвалов, выступавший за фарм-клуб "Казанка", сообщили в московском футбольном клубе.
РИА Новости 10:26
Армия и оружие
Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии
Российские военные сопроводили самолет-разведчик США, который следовал над нейтральными водами Средиземного моря в сторону российских военных объектов в Сирии.
РБК 06:28
Наука
Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса
Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.
РИА Новости 06:59
Общество
Меркель оценила ситуацию с распространением коронавируса в Германии
Как сообщает ToDay News Ufa, Германия все еще находится в начале эпидемии коронавируса.
ToDay News Ufa 10:32
Политика
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро по телефону выразил президенту РФ Владимиру Путину признательность за оказываемую российской стороной помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, включающую поставку тест-систем, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 10:56