Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссийские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%

Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. Правительство еще не опубликовало постановление с условиями выдачи кредитов.
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с чего всё началось
В понедельник, 20 апреля, Альфа-банк, Промсвязьбанк
 и банк "ДОМ.РФ" объявили, что начинают принимать заявления на ипотечные кредиты по льготной программе под 6,5% годовых.
Интерфакс04:57

Подробнее о событии

Что будет с экономикой РФ после COVID: прогнозы и антикризисные меры

РЕН ТВвчера в 19:17

«Донстрой» присоединился к программе льготной ипотеки

Lenta.ru09:30

Сколько жилья в городах России можно купить в ипотеку под 6,5%

РБК07:09

ВТБ выдал первую льготную ипотеку под 6,5%

Интерфакс04:57

Крупные банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%

Ведомости04:43

ВТБ первым из банков выдал ипотеку под 6,5%

ЛюдиИпотеки.рф04:29

Льготная ипотека под 6,5%. Что известно об условиях программы

ТАСС10:30
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:08, Ашберн
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
2K
Здоровье

Названо число тяжелых пациентов с коронавирусом в России

В Российской Федерации свыше 700 пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, находятся в тяжёлом состоянии.
Национальная служба новостей 10:23
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Здоровье

В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету

Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
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Общество

Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса

Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Lenta.ru 08:53
80
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,9K
Политика

Путин рассказал об итальянской помощи России в борьбе с коронавирусом

Как сообщал NEWS.ru, российский президент на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране рассказал о том, что США начнут поставки в РФ комплектующих для производства аппаратов ИВЛ.
News.ru 09:55
2
Здоровье

Больницу с зараженными коронавирусом посетил Кадыров

Пресс-служба Чеченской Республики опубликовала фотографии, сделанные во время посещения Рамзаном Кадыровым больницы в Грозном.
Live24 07:25
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Энергетика

Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
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Общество

АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
7,2K
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,8K
Общество

Губернатор потребовал оптимизировать выдачу новых пропусков в Ростове

Как сообщили в пресс-службе главы региона, губернатор потребовал по возможности перевести приём заявок на электронную основу, нарастить число пунктов выдачи бланков и организовать их работу таким образом, чтобы горожанам не приходилось нарушать санитарные нормы.
1rnd.ru 08:24
5
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
643
Политика

Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России

Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
3
Общество

Суд смягчил срок активисту Котову

Газета.Ru 10:01
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Футбол

Малком: «В „Зените“ тренируюсь гораздо больше, чем в „Барселоне“»

Матч ТВ 10:01
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Транспорт

Запуск новых поездов в Крым переносится из-за коронавируса

Запланированный на весну запуск новых поездов с материка в Крым переносится в связи со снижением пассажиропотока до улучшения эпидемиологической обстановки в стране, сообщает компания-перевозчик.
Парламентская газета 08:35
Происшествия

Депздрав назвал причину смерти женщины возле дома в Москве

РБК 05:06
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,9K
Политика

Путин поддержал идею обеспечить медиков вакциной от коронавируса

Медики подвергаются опасности во время лечения больных коронавирусной инфекцией.
NewInform 08:57
4
Армия и оружие

Источник назвал местоположение нового главаря ИГ

По данным Al-Sumaria, иракские и американские специалисты с февраля ведут работу по идентификации главаря ИГ, возглавившего организацию после убийства Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru 08:28
Экономика

Компании откажутся от бонусов и дивидендов ради получения господдержки

Минэкономразвития направило в профильные ведомства проект последовательности действий для компаний из списка системообразующих, чтобы получить господдержку.
РБК 10:59
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
856
Здоровье

60 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области

Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 20 апреля о 60 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области.
Kursk.com 07:29
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Футбол

Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

В Новой Москве на 23-м году жизни умер воспитанник "Локомотива" Иннокентий Самохвалов, выступавший за фарм-клуб "Казанка", сообщили в московском футбольном клубе.
РИА Новости 10:26
Армия и оружие

Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

Российские военные сопроводили самолет-разведчик США, который следовал над нейтральными водами Средиземного моря в сторону российских военных объектов в Сирии.
РБК 06:28
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Наука

Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.
РИА Новости 06:59
1
Общество

Меркель оценила ситуацию с распространением коронавируса в Германии

Как сообщает ToDay News Ufa, Германия все еще находится в начале эпидемии коронавируса.
ToDay News Ufa 10:32
1
Политика

Путин провел телефонный разговор с Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро по телефону выразил президенту РФ Владимиру Путину признательность за оказываемую российской стороной помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, включающую поставку тест-систем, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 10:56
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