Крупнейшие российские банки начали прием заявок по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизах кредитных организаций.

Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5% годовых

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