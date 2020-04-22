Экономика

Политика СегодняПолитика СегодняРоссийские банки начали сокращать лимиты по кредитным картам

Кредитные организации пересматривают программы работы со своими клиентами в условиях мировой пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса. Так, банки снижают лимиты по кредитным картам и отменяют кэшбэк. Россияне пожаловались на сокращение лимита по кредиткам.
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с чего всё началось

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБКвчера в 11:46

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Клиенты нескольких банков пожаловались на сокращение лимитов по своим кредитным картам

Эхо Москвы01:02

Клиенты банков жалуются на сокращение лимитов по кредиткам

BFM.ruвчера в 18:20

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

РБКвчера в 11:46

Клиенты российских банков пожаловались на снижение лимитов по кредитным картам

Дождьвчера в 15:41

Банки резко сокращают лимит по кредитным картам и без предупреждения

ИА Красная Веснавчера в 14:19

Банки сокращают лимиты по кредитным картам

Капитал странывчера в 12:33

Российские банки начали снижать лимиты по кредиткам

News.ruвчера в 16:39
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Происшествия

В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом

В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
1,7K
Экономика

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
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Происшествия

В администрации Ярового поработали силовики

23 апреля в здании администрации Ярового в Алтайском крае силовики провели оперативно-розыскные мероприятия, пишет "Банкфакс" со ссылкой на источники.
Алтапресс 03:06
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Общество

Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 39 человек

За минувшие сутки в Саратовской области выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
ProBalakovo 02:38
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Экономика

Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат

Риск отказов из-за "копеечных долгов" На практике у многих компаний годами числятся старые незначительные долги, которые могут помешать получить господдержку, сказал РБК партнер практики налоговых споров "МЭФ PKF" Александр Овеснов.
РБК 00:00
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4,3K
Общество

В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск

Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 02:20
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Культура

Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь".
Газета.Ru 03:53
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Общество

Число погибших от коронавируса россиян увеличилось до 555 человек

Число погибших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19 россиян выросло до 555 человек.
ИА Новороссия 03:57
Происшествия

В кузбасской деревне загорелись семь домов

Семь частных домов загорелись в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области, по оперативным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
РИА Новости 03:50
2
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
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Здоровье

В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Интерфакс 02:59
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Кино

Disney работает над женским сериалом на основе «Звёздных войн»

REGNUM 01:01
Политика

Меркель заявила о необходимости жестких мер для преодоления кризиса

Жесткие меры необходимы для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19, заявила, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
РИА Новости 03:33
Армия и оружие

В Чечню ввели федеральные войска

Русская Планета 21 апреля в 03:10
2,1K
Общество

Новых зараженных коронавирусом зафиксировали в 78 регионах РФ

За последние сутки зафиксировали 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах России.
Московский Комсомолец вчера в 03:54
1
Транспорт

«Аэрофлот» сократит количество рейсов по России в мае

Пассажирам отмененных рейсов предложат перебронировать билеты. «Аэрофлот» вносит изменения в полётную программу по России на май.
Петербургский дневник 03:28
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
90
Происшествия

В Петербурге трое неизвестных похитили женщину

Трое неизвестных в медицинских масках насильно усадили молодую женщину в иномарку на улице Тельмана в Санкт-Петербурге и увезли в неизвестном направлении, ведется розыск злоумышленников, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:19
3
Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК вчера в 10:18
8,6K
Происшествия

В Петербурге за сутки проверили на коронавирус более 7200 человек

Санкт-Петербург, 21 апреля 2020, 09:30 — REGNUM За последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 7209 человек.
REGNUM 21 апреля в 02:30
350
Футбол

Люк Зоа надеется, что его сын будет играть в «Спартаке»

Спорт-Экспресс 03:50
Экономика

В Саратове для бизнеса в 2 раза снизили налог на доходы

В Саратове ставку единого налога на вменённый доход для отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса, снизили в 2 раза.
Регион 64 02:54
7
Здоровье

Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд

Суточное число заразившихся снизилось второй день подряд. 21 апреля сообщалось о 5642 заболевших.
РБК 04:03
2
Политика

В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru вчера в 15:53
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Здоровье

В Саратовском областном перинатальном центре введены ограничения из-за контакта сотрудницы с носителем COVID-19

В Саратовском областном перинатальном центре (улица Зерновая) введены определенные ограничения из-за того, что одна из сотрудниц оказалась лицом, контактировавшим с носителем коронавируса.
FreeNews-Volga вчера в 11:19
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
1,4K
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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