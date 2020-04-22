Экономика
Политика СегодняРоссийские банки начали сокращать лимиты по кредитным картам
Кредитные организации пересматривают программы работы со своими клиентами в условиях мировой пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса. Так, банки снижают лимиты по кредитным картам и отменяют кэшбэк. Россияне пожаловались на сокращение лимита по кредиткам.
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с чего всё началось
Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.РБКвчера в 11:46
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Происшествия
В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом
В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Экономика
Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
Происшествия
В администрации Ярового поработали силовики
23 апреля в здании администрации Ярового в Алтайском крае силовики провели оперативно-розыскные мероприятия, пишет "Банкфакс" со ссылкой на источники.
Алтапресс 03:06
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество
Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 39 человек
За минувшие сутки в Саратовской области выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
ProBalakovo 02:38
Экономика
Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат
Риск отказов из-за "копеечных долгов" На практике у многих компаний годами числятся старые незначительные долги, которые могут помешать получить господдержку, сказал РБК партнер практики налоговых споров "МЭФ PKF" Александр Овеснов.
РБК 00:00
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск
Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 02:20
Культура
Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь".
Газета.Ru 03:53
Общество
Число погибших от коронавируса россиян увеличилось до 555 человек
Число погибших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19 россиян выросло до 555 человек.
ИА Новороссия 03:57
Происшествия
В кузбасской деревне загорелись семь домов
Семь частных домов загорелись в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области, по оперативным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
РИА Новости 03:50
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
Здоровье
В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Интерфакс 02:59
Политика
Меркель заявила о необходимости жестких мер для преодоления кризиса
Жесткие меры необходимы для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19, заявила, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
РИА Новости 03:33
Армия и оружие
В Чечню ввели федеральные войска
Русская Планета 21 апреля в 03:10
Общество
Новых зараженных коронавирусом зафиксировали в 78 регионах РФ
За последние сутки зафиксировали 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах России.
Московский Комсомолец вчера в 03:54
Транспорт
«Аэрофлот» сократит количество рейсов по России в мае
Пассажирам отмененных рейсов предложат перебронировать билеты. «Аэрофлот» вносит изменения в полётную программу по России на май.
Петербургский дневник 03:28
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Происшествия
В Петербурге трое неизвестных похитили женщину
Трое неизвестных в медицинских масках насильно усадили молодую женщину в иномарку на улице Тельмана в Санкт-Петербурге и увезли в неизвестном направлении, ведется розыск злоумышленников, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:19
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах
Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК вчера в 10:18
Происшествия
В Петербурге за сутки проверили на коронавирус более 7200 человек
Санкт-Петербург, 21 апреля 2020, 09:30 — REGNUM За последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 7209 человек.
REGNUM 21 апреля в 02:30
Футбол
Люк Зоа надеется, что его сын будет играть в «Спартаке»
Спорт-Экспресс 03:50
Экономика
В Саратове для бизнеса в 2 раза снизили налог на доходы
В Саратове ставку единого налога на вменённый доход для отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса, снизили в 2 раза.
Регион 64 02:54
Здоровье
Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд
Суточное число заразившихся снизилось второй день подряд. 21 апреля сообщалось о 5642 заболевших.
РБК 04:03
Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru вчера в 15:53
Здоровье
В Саратовском областном перинатальном центре введены ограничения из-за контакта сотрудницы с носителем COVID-19
В Саратовском областном перинатальном центре (улица Зерновая) введены определенные ограничения из-за того, что одна из сотрудниц оказалась лицом, контактировавшим с носителем коронавируса.
FreeNews-Volga вчера в 11:19
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57