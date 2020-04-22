Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.

с чего всё началось

Кредитные организации пересматривают программы работы со своими клиентами в условиях мировой пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса. Так, банки снижают лимиты по кредитным картам и отменяют кэшбэк. Россияне пожаловались на сокращение лимита по кредиткам.

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