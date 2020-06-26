Экономика
АБНРоссийские банки начали увеличивать запасы золота
Российские банки впервые за полгода начали увеличивать запасы золота. В мае 2020 года объем драгоценных металлов на их балансе вырос на 15,79 млрд рублей или на 5,3% по сравнению с апрелем.
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Общество
Минтранс объявил сроки возобновления международного авиасообщения
25 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил о том, что глава Росавиации Александр Нерадько предложил план по возобновлению международного авиасообщения в России.
Lenta.ru 06:29
Общество
Ракова: 20 процентов москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
По данным третьего этапа популяционного исследования, которое проходило с 5 по 18 июня с участием более 90 тысяч москвичей, иммунитет горожан к коронавирусу на сегодняшний день составил практически около 20 процентов.
Вести.Ru 03:15
Экономика
Wildberries построит крупный логистический комплекс в Удмуртии
Логистический комплекс в Сарапуле площадью 50 тыс. кв м станет одним из крупнейших в регионе. Инвестиции в проект составят 2,5 млрд рублей.
ИА Удмуртия 07:05
Общество
Около тысячи человек пришли поддержать Серебренникова в суде
Москва, 26 июня 2020, 13:42 — REGNUM В Москве около одной тысячи человек собрались у здания Мещанского суда, чтобы поддержать режиссера Кирилла Серебренникова во время вынесения приговора по делу «Седьмой судии», сообщает 26 июня корреспондент ИА REGNUM, находящийся у здания суда.
REGNUM 06:42
Энергетика
Нефть Urals достигла рекордной премии к Brent
Российская нефть марки Urals торгуется в Северо-Западной Европе с премией $2,35 к Brent, сообщило ценовое агентство Argus.
Коммерсантъ 06:29
Игры
Появился новый трейлер Cyberpunk 2077
РИА Новости вчера в 15:27
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
В Кремле ответили на протест Японии из-за исследований в Охотском море
Ранее японская сторона направила российской представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
RT на русском 06:06
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Общество
Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России
Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
Известия 03:33
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Общество
В Волгоградской области открыли движение по мосту через Ахтубу
В Волгоградской области открыли движение по мосту через Ахтубу, который является частью второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу.
АиФ Волгоград 07:17
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины
Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Технологии
В Google Play обнаружили 47 игр с троянами
47 приложений-игр в магазине приложений Google Play являются троянами HiddenAds, обнаружила компания Avast.
Коммерсантъ 06:53
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в высоких ценах на жилье в Минске "виноваты" москвичи.
Газета.Ru 05:18
Политика
Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции
Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России.
REGNUM 06:26
Наука
Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Ученые из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд.
Lenta.ru вчера в 22:50
Общество
Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК
Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее.
Газета.Ru 07:10
Здоровье
В Крыму ещё 6 человек заболели коронавирусом
За минувшие сутки в Крыму выявили 6 случаев заражения коронавирусом.
Независимое телевидение Севастополя 06:57
Авто
Введение новых правил автомобильного тюнинга перенесено
Правительство перенесло вступление в силу новых правил автотюнинга на 1 февраля 2021 года. Изначально их планировалось ввести 1 июля.
Фонтанка.Ру 06:51
Общество
Явка на онлайн-голосование по Конституции почти достигла 50%
Общая явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 49,51%.
Известия 01:47
Политика
Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»
Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru вчера в 13:40
Политика
В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год
Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.
REGNUM 05:50
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Политика
Кремль намерен ознакомиться с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Обещание ознакомиться с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу допущенной грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ИА Красная Весна 06:49