Российские банки впервые за полгода начали увеличивать запасы золота. В мае 2020 года объем драгоценных металлов на их балансе вырос на 15,79 млрд рублей или на 5,3% по сравнению с апрелем.

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Общество Ракова: 20 процентов москвичей имеют иммунитет к коронавирусу По данным третьего этапа популяционного исследования, которое проходило с 5 по 18 июня с участием более 90 тысяч москвичей, иммунитет горожан к коронавирусу на сегодняшний день составил практически около 20 процентов. 106

Экономика Wildberries построит крупный логистический комплекс в Удмуртии Логистический комплекс в Сарапуле площадью 50 тыс. кв м станет одним из крупнейших в регионе. Инвестиции в проект составят 2,5 млрд рублей. 1

Общество Около тысячи человек пришли поддержать Серебренникова в суде Москва, 26 июня 2020, 13:42 — REGNUM В Москве около одной тысячи человек собрались у здания Мещанского суда, чтобы поддержать режиссера Кирилла Серебренникова во время вынесения приговора по делу «Седьмой судии», сообщает 26 июня корреспондент ИА REGNUM, находящийся у здания суда. 8

Энергетика Нефть Urals достигла рекордной премии к Brent Российская нефть марки Urals торгуется в Северо-Западной Европе с премией $2,35 к Brent, сообщило ценовое агентство Argus. 156

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Общество Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава. 299

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 2,9K

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Политика Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России. 5

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Политика Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН» Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук. 81

Политика В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.