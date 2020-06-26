Экономика
АБНРоссийские банки начали увеличивать запасы золота
Российские банки впервые за полгода начали увеличивать запасы золота. В мае 2020 года объем драгоценных металлов на их балансе вырос на 15,79 млрд рублей или на 5,3% по сравнению с апрелем.
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Общество
Серебренников получил условный срок
REGNUM 09:48
Технологии
Microsoft показала новый «Пуск» в Windows 10
ВладТайм 07:39
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Общество
«Студия Лебедева» призналась, что выдавала нейросеть за дизайнера
Как сообщается на сайте "Студии Лебедева", "искусственный дизайнерский интеллект" больше года выдавали за настоящего человека.
Вести.Ru 05:02
Авто
Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе
В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.
Известия 04:06
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Киберспорт
Natus Vincere представили обновленный состав по Dota 2
Александр Immersion Хмелевской и Никита young G Бочко вошли в обновленный состав Natus Vincere по Dota 2. В ростере они заменили Виталия so bad Ошманкевича и Идана MagicaL Варданяна.
CyberSport.ru 07:05
Общество
Депутаты Госдумы предложили штрафовать за навязывание прививок
Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит наказание за навязывание родителям прививок для детей.
Политсовет 05:02
Политика
В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2»
Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера.
Lenta.ru 08:45
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС вчера в 11:17
Политика
Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил
Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
Общество
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция, сообщает Telegram-канал «Апологии протеста».
Ведомости 08:27
Происшествия
На подъезде к Казани произошло смертельное ДТП с КамАЗом
На участке автодороги Казань - Шемордан, проходящей по территории Пестречинского района Татарстана, днем произошло серьезное ДТП.
Российская газета 09:27
Армия и оружие
«Москва не забудет». Что иностранные СМИ написали о параде Победы?
Аргументы и Факты вчера в 11:42
Армия и оружие
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru вчера в 01:51
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Политика
В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год
Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.
REGNUM 05:50
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
Авто
Составлен рейтинг самых беспроблемных в мире автомобилей
SpeedMe 24 июня в 23:42
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv 06:45
Авто
Рассекречена базовая комплектация новой Skoda Octavia
На родине базовая Skoda Octavia Active с трехцилиндровым турбодвигателем 1.0 TSI мощностью 110 л.с. и механической коробкой передач стоит от 494 тысяч крон (1,44 млн руб.).
32CARS.ru 06:56
Общество
Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в высоких ценах на жилье в Минске "виноваты" москвичи.
Газета.Ru 05:18
Происшествия
Несколько человек пострадали в результате нападения в Глазго
Несколько человек получили ранения, также сообщается о трех погибших в результате нападения в центре Глазго в Шотландии, передает BBC.
Известия 09:28
Шоу-бизнес
Кардашьян попозировала в облегающем боди своего бренда без белья
39-летняя Кардашьян сфотографировалась на полу в боди в тон кожи без нижнего белья.
РЕН ТВ 05:02
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru 24 июня в 11:06
Политика
Минтранс допустил открытие воздушных границ в июле
Россия может возобновить международное авиасообщение в июле. Этого не исключил глава Минтранса Евгений Дитрих, сообщает ТАСС.
BFM.ru 09:45
Происшествия
Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей
В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео.
Lenta.ru 09:03
Шоу-бизнес
Муж умершей после родов Бобаны Момчилович-Величкович раскрыл детали ее смерти
StarHit.ru вчера в 22:00
Общество
В городе Байконур ввели комендантский час из-за коронавируса
В казахстанском городе Байконур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили ввести комендантский час.
РБК 09:55