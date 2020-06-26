Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВТБ в мае увеличил запасы золота на 5,4 тонны

Крупнейшим продавцом в мае опять оказался Сбербанк, его запасы драгметаллов сократились на 1,5 тонны, до 7,6 тонны. Всего запасы драгметаллов в банках РФ в мае 2020 года выросли в пересчете на золото на 6,2 тонны и составили на начало июня 79,6 тонны.
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