Крупнейшим продавцом в мае опять оказался Сбербанк, его запасы драгметаллов сократились на 1,5 тонны, до 7,6 тонны. Всего запасы драгметаллов в банках РФ в мае 2020 года выросли в пересчете на золото на 6,2 тонны и составили на начало июня 79,6 тонны.

ВТБ в мае увеличил запасы золота на 5,4 тонны

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