Экономика
ИнтерфаксВТБ в мае увеличил запасы золота на 5,4 тонны
Крупнейшим продавцом в мае опять оказался Сбербанк, его запасы драгметаллов сократились на 1,5 тонны, до 7,6 тонны. Всего запасы драгметаллов в банках РФ в мае 2020 года выросли в пересчете на золото на 6,2 тонны и составили на начало июня 79,6 тонны.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 12:07, Ашберн
Шоу-бизнес
Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой после 23 лет брака
Супруги прожили вместе почти 23 года, в браке с Марией у 46-летнего шоумена родились сын и дочь.
Аргументы и Факты 08:13
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Политика
Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
Коммерсантъ 08:25
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
Общество
Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам заключения
Хакера Алексея Буркова, признавшего себя виновным в совершении киберпреступлений, суд в США приговорил к девяти годам заключения.
РБК 11:53
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Здоровье
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
Авто
Увидела свет базовая модификация обновленной Skoda Octavia
Сперва на авторынке Чехии появились автомобили Skoda Octavia четвертой генерации только в «средней» Ambition и «топовой» Style модификациях.
Pnzdrive 10:30
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с мнением филологов об ошибке в бюллетенях для голосования по Конституции.
Lenta.ru 12:01
Политика
Кремль ответил на недовольство Японии геологоразведкой у Курил
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на недовольство Японии российскими геологоразведочными работами заявил, что Россия имеет право проводить любые исследования у Курил.
Lenta.ru 05:58
Здоровье
В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия
В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
FlashNord 08:33
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заявила, что она инициировала развод
Известная актриса Кристина Асмус последовала примеру Гарика Харламова и заявила о том, что их развод не является розыгрышем.
КМВ Новости 04:48
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
Общество
Microsoft закроет все свои розничные магазины
Microsoft сообщила о намерении закрыть все свои физические магазины в рамках нового подхода к розничной торговле.
Интерфакс 11:50
Энергетика
Биржевая цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум
Цена бензина Аи-95 снова побила исторический рекорд, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Газета.Ru 09:58
Общество
Петербургского миллиардера Михальченко отпустили под домашний арест
Дмитрия Михальченко, обвиняемого в создании преступного сообщества и растрате, вернули под домашний арест.
Neva.Today 12:01
Политика
Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич выразил восхищение парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня.
Вечерняя Москва 24 июня в 11:15
Происшествия
В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть
В Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага, который отмечается на Украине 26 июня.
Lenta.ru 11:25
Футбол
Гончаренко вернулся в Москву и определился со своим будущим в ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко 24 июня вернулся в российскую столицу из Белоруссии, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 11:31
Путешествия
Новосибирск вошёл в топ городов-миллионников для недельных путешествий
Часть россиян проведут отпуск в крупных городах России, при этом одним из самых популярных для недельного отдыха мегаполисом, стал Новосибирск.
Om1.ru 09:21
Общество
В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:30
Здоровье
Доктор Мясников перечислил лекарства, вызывающие аритмию
Использование сосудосуживающих препаратов может окончиться тахикардией и гипертоническим кризом, заявил Мясников, добавив, что даже самые простые капли в нос способны вызвать привыкание и проблемы с самочувствием.
Medical Note 07:31
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49