Российские банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро
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Российские банки в августе заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро.В источнике
С чего всё началось
Тарифная сеть: банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро
На фоне отрицательных ставок ЕЦБ, коронакризиса и очередного скачка курса евро российские банки в августе 2020-го заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в валюте.
Известия17:01
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