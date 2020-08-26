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Известия

Российские банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро

Российские банки в августе заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тарифная сеть: банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро

На фоне отрицательных ставок ЕЦБ, коронакризиса и очередного скачка курса евро российские банки в августе 2020-го заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в валюте.
Известия17:01
Подробнее о событии
Москва 24

В России банки начали вводить комиссии за счета в евро – СМИ

Москва 2423:12
News.ru

Банки обяжут клиентов платить за счета в евро

News.ru01:37
ФедералПресс

С россиян будут брать комиссию за хранение денег в банке

ФедералПресс00:28
Саминвестор

Банки начали вводить комиссии за обслуживание счетов в евро

Саминвестор02:43
Телеканал 360°

Банки вводят комиссию за обслуживание вкладов в евро

Телеканал 360°20:59
Известия

Российские банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро

Известия19:26
URA.Ru

Банки обяжут клиентов платить за ведение валютных счетов

URA.Ru17:47

Дегтярёв предложил сократить расходы на госаппарат

Хабаровск, 26 августа 2020, 11:18 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, за счет чего он намерен высвободить в бюджет региона дополнительно 7−9 млрд рублей.
REGNUMвчера в 04:18
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ru25 августа в 14:03
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Программа «Сфера» объединит более 500 российских спутников к 2030 году

Москва, 25 августа 2020, 12:33 — REGNUM Перспективная программа комплексного развития космических информационных технологий «Сфера» представлена Роскосмосом в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».
REGNUM25 августа в 05:33
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