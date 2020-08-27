Финансы
ИзвестияРоссийские банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро
Российские банки в августе заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро.
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с чего всё началось
На фоне отрицательных ставок ЕЦБ, коронакризиса и очередного скачка курса евро российские банки в августе 2020-го заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в валюте.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального
«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском 04:57
Космос
Бактерии оказались способны путешествовать в космосе
Ученые, проводившие исследования на МКС, сумели доказать, что отдельные виды бактерий способны выживать даже в космосе.
Discover24 02:51
Политика
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
ФСБ России опубликовала видео задержания военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, которого подозревают в шпионаже и передаче секретных данных украинской разведке.
РБК 04:19
Культура
Опубликован роман Пелевина о приключениях дочери макаронного олигарха
Аргументы и Факты 05:54
Армия и оружие
Американские военные пострадали при столкновении с патрулем РФ в Сирии
Газета.Ru 02:36
Происшествия
Спасатели вызволили россиянку из ледяной расщелины в Альпах
Россиянка, проживающая в Германии, провела два дня и две ночи в расщелине на леднике Гренц в Альпах.
Российская газета вчера в 19:30
Политика
Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию
Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшие соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК 06:03
Шоу-бизнес
Татьяна Навка прокомментировала слухи о своей беременности
Фигуристка, жена пресс-секретаря российского президента Татьяна Навка прокомментировала слухи о своей беременности.
Вести.Ru вчера в 15:22
Происшествия
Напавшие на посольство Ливии в Минске покинули его территорию
Напавшие на посольство Ливии в Минске покинули его территорию - сотрудник диппредставительства.
ТАСС 06:08
Политика
Столтенберг заявил о поддержке всех стран НАТО суверенитета Белоруссии
Все страны-члены НАТО активно поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии.
Газета.Ru 03:57
Футбол
Месси позвал Неймара в «Манчестер Сити»
Lenta.ru 06:07
Космос
NASA запустило сервис для отслеживания полета марсохода на Марс
NASA запустило сервис для отслеживания полета марсохода Perseverance на Марс, приземление которого намечено лишь на февраль 2021 года.
Ferra 25 августа в 10:49
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Гермес» уничтожит танки на расстоянии до 100 км
Дальность стрельбы достигает 100 км. Ракета, весящая с контейнером 130 кг, имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 30 кг.
Российская газета 25 августа в 07:50
Политика
Назарбаев предложил США и РФ провести саммит по ядерному разоружению
Убежден, что если провести саммит в этом четырехстороннем формате, то одной из главных его тем должна стать выработка многостороннего соглашения о поэтапном и пропорциональном сокращении ядерных вооружений.
Evo-rus.com 06:00
Армия и оружие
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия 00:20
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко отсудила у Тарасова алименты на двух дочерей
В дело вмешалась нынешняя супруга Тарасова Анастасия Костенко. Она также подала в суд на установление алиментов на двух дочерей.
Privet-Rostov.ru 03:22
Гаджеты
Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
Специалист поясняет, что яркость таких экранов изначально равна 100 процентам, а когда пользователь ее уменьшает, экран начинает мерцать, что создает дополнительную нагрузку на глаза.
Evo-rus.com 03:20
Игры
Опубликованы новые геймплейные ролики Mafia: Definitive Edition
CyberSport.ru 04:20
Общество
ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт
Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) «как минимум 1 тыс. пользователей» в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБК вчера в 17:00
Авто
АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили
Отмечается, что рабочими днями в августе станут 22 и 29 числа, а в сентябре – 5, 12, 19 и 26.
Evo-rus.com 03:14
Происшествия
В Керчи после взрыва в жилом доме ввели режим ЧС
Симферополь, 27 августа 2020, 11:20 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера введён в Керчи после взрыва и пожара в жилой многоэтажке на улице Кирова, об этом 27 августа сообщили в пресс-службе республиканского министерства чрезвычайных ситуаций.
REGNUM 04:20
Политика
Путин даст 27 августа большое интервью по актуальным темам
Москва, 27 августа 2020, 12:51 — REGNUM Большое интервью президента РФ Владимира Путина выйдет в эфир 27 августа на телеканале «Россия 24».
REGNUM 05:51
Общество
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов, сообщают "Известия".
РИА Новости 02:07
Кино
Фигуристка Алина Загитова сыграла саму себя в японском фильме
Режиссер картины Александр Домогаров-младший подчеркнул, что олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании в ленте появилась вместе со своей собакой Масару.
Evo-rus.com 01:39
Происшествия
Адвокат Ефремова стал свидетелем по уголовному делу о мошенничестве
ТАСС вчера в 07:53
Спорт
Российский экипаж показал стопроцентную точность в танковом биатлоне
Российский экипаж показал стопроцентную точность в международном конкурсе "Танковый биатлон".
РЕН ТВ вчера в 23:50
Технологии
Россиянам посоветовали сразу удалять SMS с конфиденциальными данными
Не стоит хранить в смартфоне СМС со ссылками для доступа в личный кабинет. Хоть они и одноразовые, все же угроза существует.
Evo-rus.com 02:30