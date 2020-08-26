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Известия

Российские банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро

Российские банки в августе заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тарифная сеть: банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро

На фоне отрицательных ставок ЕЦБ, коронакризиса и очередного скачка курса евро российские банки в августе 2020-го заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в валюте.
Известия17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Российские банки начали брать комиссии за счета в евро

Газета.Ru03:12
Саминвестор

Банки начали вводить комиссии за обслуживание счетов в евро

Саминвестор02:43
URA.Ru

Банки обяжут клиентов платить за ведение валютных счетов

URA.Ru17:47
Москва 24

В России банки начали вводить комиссии за счета в евро – СМИ

Москва 2423:12
Телеканал 360°

Банки вводят комиссию за обслуживание вкладов в евро

Телеканал 360°20:59
Известия

Российские банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро

Известия19:26
News.ru

Банки обяжут клиентов платить за счета в евро

News.ru01:37

Песков объяснил задержку транспортировки Навального в Германию

Задержка транспортировки блогера Алексея Навального в Германию была связана с отдыхом пилотов лайнера, на котором в Омск прибыли немецкие специалисты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру07:27
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Бывшие преподаватели ВШЭ объявили о создании «Свободного университета»

Бывшие преподаватели Высшей школы экономики, с которыми университет не продлил контракт на новый учебный год, объявили запуск образовательного проекта «Свободный университет», пишет «Новая газета».
Полит.ру03:37
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