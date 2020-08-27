Финансы

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Российские банки в августе заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро.
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с чего всё началось

Тарифная сеть: банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро

На фоне отрицательных ставок ЕЦБ, коронакризиса и очередного скачка курса евро российские банки в августе 2020-го заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в валюте.
Известиявчера в 17:01

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Россияне заплатят комиссию за евросчета в банках. Но есть способ хранить валюту бесплатно

Телеканал 360°08:54

Российские банки начали брать комиссии за счета в евро

Газета.Ru03:12

Банки обяжут клиентов платить за ведение валютных счетов

URA.Ruвчера в 17:47

Банки обяжут клиентов платить за счета в евро

News.ru01:37

В России банки начали вводить комиссии за счета в евро – СМИ

Москва 24вчера в 23:12

Российские банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро

Известиявчера в 19:26

Банки начали вводить комиссии за обслуживание счетов в евро

Саминвестор02:43
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Общество

МИД Ливии попросил немедленно обеспечить охрану посольства в Минске

МИД Ливии направил просьбу немедленно обеспечить охрану посольства в Минске после нападения на дипмиссию.
РБК 07:56
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Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
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Футбол

Месси может остаться в «Барселоне», если Бартомеу покинет клуб

ODDS.ru вчера в 06:23
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Прокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за Навального

Генпрокуратура не нашла признаков уголовного преступления при проверке госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального.
РБК 08:35
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Кино

Представлена дата премьеры и описание трейлера фильма «Дюна»

Стала известна дата сетевой премьеры трейлера фантастического фильма "Дюна", основанного на одноименной литературной классике Фрэнка Герберта.
Kinonews.ru 08:29
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Опубликованы новые геймплейные ролики Mafia: Definitive Edition

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Общество

Лукашенко заявил о возвращении золотого запаса Белоруссии в страну

Власти Белоруссии заранее озаботились задачей возвращения в страну золотовалютных резервов, весь золотой запас уже возвращен, заявил президент Александр Лукашенко.
РИА Новости 08:10
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Политика

Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии трассы «Таврида», соединяющей Керчь и Севастополь, передает телеканал «Россия 24».
РБК 10:12
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Футбол

Матчи РПЛ начнут показывать в США и Бразилии

США будет показывать по два матча в туре, эксклюзивные права на показ принадлежат fuboTV.
Спорт день за днем 10:20
Общество

Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов

Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов, сообщают "Известия".
РИА Новости 02:07
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Футбол

«Динамо» нанесло первое поражение «Зениту» в сезоне

Московский футбольный клуб «Динамо» в матче пятого тура Российской Премьер-лиги обыграл петербургский Зенит со счетом 1:0 на стадионе «ВТБ Арена».
Общественная служба новостей 02:50
Футбол

Рекордсмен по количеству матчей в АПЛ завершил игровую карьеру

Полузащитник Гарет Бэрри завершил карьеру игрока. Бэрри принадлежит рекорд по количеству проведённых матчей в АПЛ (653 матча).
Soccer.ru 07:15
Политика

Польша отреагировала на план Путина по Белоруссии

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом "восстановления контроля" — враждебного акта, нарушающего международное право и права белорусского народа, который должен самостоятельно решать свою судьбу», — отреагировал Моравецкий.
Lenta.ru 09:55
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Происшествия

Разыскиваемого Интерполом вора в законе Геворика Уфимского нашли в кафе

В Ереване (район Арабкир) сотрудники Главного управления криминальной полиции Армении обнаружили в одном из городских кафе вора в законе Геворга Григоряна, известного в преступной среде как Геворик Уфимский.
Lenta.ru 24 августа в 10:35
Шоу-бизнес

Дима Билан госпитализирован с пневмонией

Газета.Ru 09:10
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Кино

Вышел трейлер фильма Учителя про сбившего Цоя водителя автобуса

Lenta.ru 10:29
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Армия и оружие

Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

REGNUM 01:19
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Политика

Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию

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Экономика

Пенсии повысят уже с 1 сентября: подробности

С начала осени пенсия определенной категории сельских пенсионеров будет повышена, прибавка составит 1421 рубль (25% от установленной части пенсии).
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Общество

В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России

Москва, 27 августа 2020, 09:40 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа.
REGNUM 02:40
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Политика

В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости 06:43
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Политика

Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

История с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США — людей «втёмную использовали», чтобы переместить их на белорусскую территорию, и представили в качестве «возможной ударной силы для раскачивания ситуации», рассказал российский президент Владимир Путин в интервью «Россия 24».
RT на русском 07:35
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Политика

Лукашенко заявил, что Гродненская область не отойдёт Польше

Присоединить Гродненскую область к Польше, «если Беларусь распадётся», не получится, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
RT на русском 05:19
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Общество

В Киеве порвался самый большой флаг Украины

РИА Новости 09:26
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Футбол

Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что нападающий Александр Соболев уладил конфликт с капитаном команды Артемом Дзюбой.
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Шоу-бизнес

Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями девочки

35-летняя певица родила своему 43-летнему жениху девочку.
Evo-rus.com 09:29
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Финансы

Международные резервы России за неделю увеличились до $590,8 млрд

Международные резервы РФ по состоянию на 21 августа увеличились на 0,1% (или на $0,6 млрд) по сравнению с показателем на 14 августа и составили $590,8 млрд, говорится в материалах ЦБ.
ТАСС 09:04
Экономика

Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин дополнительно выделит регионам 34 млрд руб. на детские выплаты.
Газета.Ru 07:51
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Футбол

У футболиста МЮ Погба обнаружен коронавирус

У полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поля Погба обнаружен коронавирус.
RT на русском 09:14
Общество

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
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