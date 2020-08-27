На фоне отрицательных ставок ЕЦБ, коронакризиса и очередного скачка курса евро российские банки в августе 2020-го заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в валюте.

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Российские банки в августе заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро.

Российские банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро

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