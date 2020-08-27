Финансы
ИзвестияРоссийские банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро
Российские банки в августе заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро.
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с чего всё началось
На фоне отрицательных ставок ЕЦБ, коронакризиса и очередного скачка курса евро российские банки в августе 2020-го заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в валюте.Известиявчера в 17:01
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Общество
МИД Ливии попросил немедленно обеспечить охрану посольства в Минске
МИД Ливии направил просьбу немедленно обеспечить охрану посольства в Минске после нападения на дипмиссию.
РБК 07:56
Армия и оружие
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия 00:20
Футбол
Месси может остаться в «Барселоне», если Бартомеу покинет клуб
ODDS.ru вчера в 06:23
Происшествия
Прокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за Навального
Генпрокуратура не нашла признаков уголовного преступления при проверке госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального.
РБК 08:35
Кино
Представлена дата премьеры и описание трейлера фильма «Дюна»
Стала известна дата сетевой премьеры трейлера фантастического фильма "Дюна", основанного на одноименной литературной классике Фрэнка Герберта.
Kinonews.ru 08:29
Игры
Опубликованы новые геймплейные ролики Mafia: Definitive Edition
CyberSport.ru 04:20
Общество
Лукашенко заявил о возвращении золотого запаса Белоруссии в страну
Власти Белоруссии заранее озаботились задачей возвращения в страну золотовалютных резервов, весь золотой запас уже возвращен, заявил президент Александр Лукашенко.
РИА Новости 08:10
Политика
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии трассы «Таврида», соединяющей Керчь и Севастополь, передает телеканал «Россия 24».
РБК 10:12
Футбол
Матчи РПЛ начнут показывать в США и Бразилии
США будет показывать по два матча в туре, эксклюзивные права на показ принадлежат fuboTV.
Спорт день за днем 10:20
Общество
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов, сообщают "Известия".
РИА Новости 02:07
Футбол
«Динамо» нанесло первое поражение «Зениту» в сезоне
Московский футбольный клуб «Динамо» в матче пятого тура Российской Премьер-лиги обыграл петербургский Зенит со счетом 1:0 на стадионе «ВТБ Арена».
Общественная служба новостей 02:50
Футбол
Рекордсмен по количеству матчей в АПЛ завершил игровую карьеру
Полузащитник Гарет Бэрри завершил карьеру игрока. Бэрри принадлежит рекорд по количеству проведённых матчей в АПЛ (653 матча).
Soccer.ru 07:15
Политика
Польша отреагировала на план Путина по Белоруссии
«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом "восстановления контроля" — враждебного акта, нарушающего международное право и права белорусского народа, который должен самостоятельно решать свою судьбу», — отреагировал Моравецкий.
Lenta.ru 09:55
Происшествия
Разыскиваемого Интерполом вора в законе Геворика Уфимского нашли в кафе
В Ереване (район Арабкир) сотрудники Главного управления криминальной полиции Армении обнаружили в одном из городских кафе вора в законе Геворга Григоряна, известного в преступной среде как Геворик Уфимский.
Lenta.ru 24 августа в 10:35
Шоу-бизнес
Дима Билан госпитализирован с пневмонией
Газета.Ru 09:10
Экономика
Пенсии повысят уже с 1 сентября: подробности
С начала осени пенсия определенной категории сельских пенсионеров будет повышена, прибавка составит 1421 рубль (25% от установленной части пенсии).
ДВ-РОСС 25 августа в 15:47
Общество
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Москва, 27 августа 2020, 09:40 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа.
REGNUM 02:40
Политика
В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости 06:43
Политика
Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США
История с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США — людей «втёмную использовали», чтобы переместить их на белорусскую территорию, и представили в качестве «возможной ударной силы для раскачивания ситуации», рассказал российский президент Владимир Путин в интервью «Россия 24».
RT на русском 07:35
Политика
Лукашенко заявил, что Гродненская область не отойдёт Польше
Присоединить Гродненскую область к Польше, «если Беларусь распадётся», не получится, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
RT на русском 05:19
Общество
В Киеве порвался самый большой флаг Украины
РИА Новости 09:26
Футбол
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что нападающий Александр Соболев уладил конфликт с капитаном команды Артемом Дзюбой.
Российская газета 09:18
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями девочки
35-летняя певица родила своему 43-летнему жениху девочку.
Evo-rus.com 09:29
Финансы
Международные резервы России за неделю увеличились до $590,8 млрд
Международные резервы РФ по состоянию на 21 августа увеличились на 0,1% (или на $0,6 млрд) по сравнению с показателем на 14 августа и составили $590,8 млрд, говорится в материалах ЦБ.
ТАСС 09:04
Экономика
Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин дополнительно выделит регионам 34 млрд руб. на детские выплаты.
Газета.Ru 07:51
Футбол
У футболиста МЮ Погба обнаружен коронавирус
У полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поля Погба обнаружен коронавирус.
RT на русском 09:14
Общество
В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»
Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM 01:37