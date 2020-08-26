Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Как уточняется в проекте распоряжения, по сведениям органов исполнительной власти субъектов РФ, по состоянию на 14 августа 2020 года численность детей, на которых назначена ежемесячная денежная выплата, составила 3 млн 16 тысяч человек.