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Известия

Российские банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро

Российские банки в августе заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тарифная сеть: банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро

На фоне отрицательных ставок ЕЦБ, коронакризиса и очередного скачка курса евро российские банки в августе 2020-го заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в валюте.
Известия17:01
Подробнее о событии
Москва 24

В России банки начали вводить комиссии за счета в евро – СМИ

Москва 2423:12
Саминвестор

Банки начали вводить комиссии за обслуживание счетов в евро

Саминвестор02:43
News.ru

Банки обяжут клиентов платить за счета в евро

News.ru01:37
Газета.Ru

Российские банки начали брать комиссии за счета в евро

Газета.Ru03:12
Телеканал 360°

Банки вводят комиссию за обслуживание вкладов в евро

Телеканал 360°20:59
Известия

Российские банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро

Известия19:26
URA.Ru

Банки обяжут клиентов платить за ведение валютных счетов

URA.Ru17:47

ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного Ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные Минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле
Ведомости02:41
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«Новые мутанты» остались без рецензий из-за коронавируса

Ряд кинокритиков американских изданий отказались писать рецензии на хоррор «Новые мутанты» в связи с тем, что для них не устроили специальные пресс-показы, а предложили смотреть фильм на обычных киносеансах.
Культуроманиявчера в 10:30
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Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии

В результате инцидента, произошедшего 25 августа, по вине военнослужащих РФ пострадал экипаж американского броневика, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.
Ридус17:32
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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РЖД планирует построить железную дорогу до Магадана

По словам генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова, строительство железной дороги до Магадана может стать перспективным проектом, направленным на развитие Колымы, на территории которой находится большое количество полезных ископаемых.
RuNews24.ru00:38
9

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Назарбаев предложил провести саммит по сокращению ядерных вооружений

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил разработать многостороннее соглашение о поэтапном и пропорциональном сокращении ядерных вооружений с участием лидеров России, США, Китая и Евросоюза.
Octagon.Media03:06
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Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Как уточняется в проекте распоряжения, по сведениям органов исполнительной власти субъектов РФ, по состоянию на 14 августа 2020 года численность детей, на которых назначена ежемесячная денежная выплата, составила 3 млн 16 тысяч человек.
ТАСС01:03
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