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Ведомости

Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона

Российские банки начали запускать переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известиявчера в 11:43
Подробнее о событии
RT на русском

В АРБ прокомментировали планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона

RT на русском06:43
URA.Ru

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ru19:52
Коммерсантъ

Российские банки начали выплачивать зарплаты по номеру телефона

Коммерсантъ01:54
РБК

Зарплата по телефону, 22 дела в «Роскосмосе». Главные новости РБК

РБК01:08
РИА Новости

Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона

РИА Новости00:01
ТАСС

«Русский стандарт» запустил сервис по переводу зарплаты через систему быстрых платежей

ТАСС03:45
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия19:15

ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если он не будет снимать с нее средства в течение шести месяцев.
ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
РИА Новости06:44
2,1K

Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостей19 сентября в 18:35
5

Белорусский омоновец выиграл у NEXTA суд из-за видео с проститутками

10 сентября суд Минского района удовлетворил иск омоновца и обязал администратора Telegram-канала опровергнуть недостоверную информацию и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (более 73 тысяч российских).
Lenta.ru06:44
2

Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

Любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества, которые имеет Россия, заявил глава Сбербанка Герман Греф, отвечая в интервью телеканалу «Россия 24» на вопрос о последствиях распространения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты по депозитам.
РБК05:54
22

Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости05:51
1K

Москва: СК завел дело о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова

Возбуждено дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, вдова и дочь которого лишились двух квартир и крупной суммы денег, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Правоохранительный портал Кузбасса20 сентября в 05:47
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Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения коронавируса

К ноябрю планируется производить 5-6 миллионов доз вакцины от COVID-19, в течение 9-12 месяцев получится провакцинировать большую часть населения России, именно такой уровень вакцинации позволит остановить распространение заболевания, рассказал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
РИА Новости07:25

СК завел дело на полицейских из-за пыток в новосибирском селе

«19 сентября 2020 года в дневное время в селе Усть-Изес Венгеровского района сотрудники Межмуниципального отдела МВД России „Венгеровский“ превысили должностные полномочия с применением насилия и оружия в отношении четырех местных жителей», — рассказали в СК.
Тайга.инфо06:21