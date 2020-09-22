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Российская газета
Российская газета

Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона

В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). С его помощью работодатели, например, смогут переводить зарплаты сотрудникам по номеру телефона.В источнике
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Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известиявчера в 11:43
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Lenta.ru

Российские банки запустили перевод зарплат по номеру телефона

Lenta.ru21:50
ТАСС

«Известия»: российские банки начали перевод зарплат по номеру телефона

ТАСС00:47
РБК

Зарплата по телефону, 22 дела в «Роскосмосе». Главные новости РБК

РБК01:08
РИА Новости

Российские банки начали перечислять зарплаты по номеру телефона

РИА Новости00:01
Коммерсантъ

Российские банки начали выплачивать зарплаты по номеру телефона

Коммерсантъ01:54
URA.Ru

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ru19:52
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В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия19:15

ФРГ не может начать уголовное расследование произошедшего с Навальным

Правоохранительные органы ФРГ не могут начать уголовное расследование возможного отравления россиянина Алексея Навального, так как оно произошло не на территории этой страны, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung.
Коммерсантъ02:34
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
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В Москве 1191 пациент излечился от коронавируса за сутки

Ещё 1191 пациент выздоровел после лечения от коронавирусной инфекции в Москве, всего московские врачи вылечили более 239 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:09
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Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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В России предложили выплачивать пособия безработным с детьми бессрочно

Федерация независимых профсоюзов России подготовила проект генерального соглашения между Правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, в котором предлагает установить выплату повышенного пособия для безработных, имеющих детей.
Octagon.Mediaвчера в 23:39
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СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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