Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона
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Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона
В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). С его помощью работодатели, например, смогут переводить зарплаты сотрудникам по номеру телефона.В источнике
С чего всё началось
Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»
Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известиявчера в 11:43
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