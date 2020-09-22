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Российская газета
Российская газета

Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона

В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). С его помощью работодатели, например, смогут переводить зарплаты сотрудникам по номеру телефона.В источнике
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Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известиявчера в 11:43
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RT на русском

В АРБ прокомментировали планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона

RT на русском06:43
РИА Новости

Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона

РИА Новости00:01
Коммерсантъ

Российские банки начали выплачивать зарплаты по номеру телефона

Коммерсантъ01:54
РБК

Зарплата по телефону, 22 дела в «Роскосмосе». Главные новости РБК

РБК01:08
ТАСС

«Русский стандарт» запустил сервис по переводу зарплаты через систему быстрых платежей

ТАСС03:45
URA.Ru

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ru19:52
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия19:15

ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее сообщалось, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
РИА Новости06:44
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости05:51
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Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России

Москва, 22 сентября 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM06:17
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«Решение Лукашенко противозаконно»: Варшава против запрета на ввоз польских товаров

Автор убежден, что решение Лукашенко противозаконно, поскольку Белоруссия входит в Таможенный союз с Россией, Арменией, Казахстаном и Киргизией, и поэтому запрет на польские товары может быть введен только после коллегиального решения и касаться всех внешних границ, а не одной белорусско-польской.
Военное обозрение01:41
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Lil и gpK~ выступят за VP.Prodigy на OGA Dota PIT S3

Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк присоединился к составу VP.Prodigy по Dota 2. Он временно заменил Альберта eine Гараева, который выступал за команду с момента ее создания.
CyberSport.ru06:00

Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
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Белорусский омоновец выиграл у NEXTA суд из-за видео с проститутками

10 сентября суд Минского района удовлетворил иск омоновца и обязал администратора Telegram-канала опровергнуть недостоверную информацию и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (более 73 тысяч российских).
Lenta.ru06:44
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