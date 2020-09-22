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Ведомости
Ведомости

Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона

Российские банки начали запускать переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известиявчера в 11:43
Подробнее о событии
RT на русском

В АРБ прокомментировали планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона

RT на русском06:43
URA.Ru

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ru19:52
Коммерсантъ

Российские банки начали выплачивать зарплаты по номеру телефона

Коммерсантъ01:54
РБК

Зарплата по телефону, 22 дела в «Роскосмосе». Главные новости РБК

РБК01:08
РИА Новости

Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона

РИА Новости00:01
ТАСС

«Русский стандарт» запустил сервис по переводу зарплаты через систему быстрых платежей

ТАСС03:45
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия19:15

Частная компания проиграла конкурс на создание ракеты для «Роскосмоса»

Частная российская компания "КосмоКурс" проиграла в конкурсе на разработку метановой ракеты для "Роскосмоса", хотя предложила цену контракта в два раза ниже, чем у конкурентов, говорится в протоколе, опубликованном на госзакупках.
РИА Новости08:14
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

Любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества, которые имеет Россия, заявил глава Сбербанка Герман Греф, отвечая в интервью телеканалу «Россия 24» на вопрос о последствиях распространения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты по депозитам.
РБК05:54
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Следователи начали проверку по факту крушения частного самолета в ХМАО

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ организовало процессуальную проверку информации, поступившей из органов внутренних дел, о том, что 21 сентября 2020 года в озере Высынглор недалеко от поселка Угут Сургутского района обнаружен легкомоторный гидросамолет Че-27.
ЮграPROвчера в 09:37
9

В ЛНР задержали агента украинских спецслужб

«Министерством государственной безопасности Луганской народной республики раскрыт агент украинских спецслужб», — говорится в сообщении и уточняется, что им оказался 21-летний житель Луганска.
REGNUM08:04
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