Частная компания проиграла конкурс на создание ракеты для «Роскосмоса»

Частная российская компания "КосмоКурс" проиграла в конкурсе на разработку метановой ракеты для "Роскосмоса", хотя предложила цену контракта в два раза ниже, чем у конкурентов, говорится в протоколе, опубликованном на госзакупках.