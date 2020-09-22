Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета
Российская газета

Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона

В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). С его помощью работодатели, например, смогут переводить зарплаты сотрудникам по номеру телефона.В источнике
С чего всё началось
Известия

Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известиявчера в 11:43
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт оценил планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона

RT на русском10:35
РБК

Зарплата по телефону, 22 дела в «Роскосмосе». Главные новости РБК

РБК01:08
Коммерсантъ

Российские банки начали выплачивать зарплаты по номеру телефона

Коммерсантъ01:54
ТАСС

«Русский стандарт» запустил сервис по переводу зарплаты через систему быстрых платежей

ТАСС03:45
РИА Новости

Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона

РИА Новости00:01
URA.Ru

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ru19:52
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия19:15

Путин призвал отменить санкции для восстановления мировой экономики

«Расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», ‒ приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Путин призвал отменить санкции для восстановления мировой экономики
Ведомости12:35
86

Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства, сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства
RT на русском13:24
40

Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса

И мы вчера на ОНФ этот вопрос обсуждали, что все же правильно говорить об инфицированных и заболевших", - сказал Рошаль во вторник на круглом столе на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
ТАСС06:22
4

Самойлов о росте цен на недвижимость: «Не все так плохо»

Эксперт подметил, что сейчас на рынке наблюдается классическая для текущего положения вещей система Вице-президент Российской Гильдии риэлторов Олег Самойлов дал компетентное заключение по поводу происходящего на рынке недвижимости.
Радио Комсомольская правда13:21

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
843

В Госдуме назвали разницу в выступлениях Путина и Трампа в ООН

В выступлениях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на генассамблее ООН были существенные отличия: российский лидер говорил о важности укрепления организации для мира и безопасности, а американский коллега акцент сделал на критике Китая и о важности НАТО.
БИЗНЕС Online13:20