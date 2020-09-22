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Ведомости
Ведомости

Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона

Российские банки начали запускать переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известиявчера в 11:43
Подробнее о событии
ТАСС

«Русский стандарт» запустил сервис по переводу зарплаты через систему быстрых платежей

ТАСС03:45
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия19:15
РБК

Зарплата по телефону, 22 дела в «Роскосмосе». Главные новости РБК

РБК01:08
РИА Новости

Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона

РИА Новости00:01
Lenta.ru

Российские банки запустили перевод зарплат по номеру телефона

Lenta.ru21:50
URA.Ru

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ru19:52
Коммерсантъ

Российские банки начали выплачивать зарплаты по номеру телефона

Коммерсантъ01:54

В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду

В понедельник Алексей Навальный попросил вернуть изъятую на проверку одежду, в которой он был в день госпитализации, утверждая, что летел по инициативе Германии на немецком самолете абсолютно голый.
РИА Новости05:38
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Володин: десять депутатов Госдумы находятся в больницах из-за COVID-19

Более 50 депутатов уже переболело коронавирусной инфекцией или имеют к ней антитела, при этом десять парламентариев находятся в больницах в настоящее время, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник.
РИА Новости05:34
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Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Зарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит 9 млн евро в год

Луис Суарес, выступающий за футбольный клуб "Барселона", в скором времени перейдёт в мадридский "Атлетико" По данным информационного издания "Marca", в ближайшее время стороны заключат трудовой договор, согласно которому уругваец будет выступать за команду в течении двух лет, а его зарплата будет составлять 9 миллионов евро в год.
Честный рейтинг букмекеров05:47

Лукашенко заинтересован в участии в достройке космодрома Восточный

Белорусских строителей для помощи в возведении космодрома Восточный предложил прислать президент страны Александр Лукашенко 22 сентября на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в Минске.
ИА Красная Весна05:16
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