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Российская газета
Российская газета

Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона

В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). С его помощью работодатели, например, смогут переводить зарплаты сотрудникам по номеру телефона.В источнике
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Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известиявчера в 11:43
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RT на русском

В АРБ прокомментировали планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона

RT на русском06:43
ТАСС

«Русский стандарт» запустил сервис по переводу зарплаты через систему быстрых платежей

ТАСС03:45
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия19:15
РБК

Зарплата по телефону, 22 дела в «Роскосмосе». Главные новости РБК

РБК01:08
РИА Новости

Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона

РИА Новости00:01
URA.Ru

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ru19:52
Коммерсантъ

Российские банки начали выплачивать зарплаты по номеру телефона

Коммерсантъ01:54

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Греф выступил за снижение налогов в России

В России необходимо сократить количество налогов, снизить налоговые ставки и упростить налоговое администрирование, заявил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».
Ведомости08:04
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МЧС: в Свердловской области ожидается ухудшение погоды 23 сентября

По данным синоптиков 23 сентября в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 22 м / с. В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности.
Екатеринбург в интернете08:45

Чьи сделки «засветил» Минфин США. Поименный список

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и больше сотни изданий-партнеров изучили почти две тысячи документов о подозрительных банковских операциях, которые банки передают в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США.
Телеканал RTVIвчера в 15:03

Сроки строительства линии метро Петербурга перенесли из-за COVID-19

«В связи с изменением лимитов финансирования строительства участка Лахтинско-Правобережной линии со станциями «Горный институт» и «Театральная», внесенных в бюджет города Санкт-Петербурга в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, в условия госконтракта внесено изменение срока окончания строительно-монтажных работ», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
Известия08:10
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