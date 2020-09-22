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Российская газета
Российская газета

Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона

В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). С его помощью работодатели, например, смогут переводить зарплаты сотрудникам по номеру телефона.В источнике
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Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известия21 сентября в 11:43
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RT на русском

Эксперт оценил планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона

RT на русскомвчера в 10:35
URA.Ru

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ruвчера в 19:52
Коммерсантъ

Российские банки начали выплачивать зарплаты по номеру телефона

Коммерсантъвчера в 01:54
РБК

Зарплата по телефону, 22 дела в «Роскосмосе». Главные новости РБК

РБКвчера в 01:08
РИА Новости

Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона

РИА Новостивчера в 00:01
ТАСС

«Русский стандарт» запустил сервис по переводу зарплаты через систему быстрых платежей

ТАССвчера в 03:45
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известиявчера в 19:15

Продлен арест фигурантам дела о беспорядках на Амурском ГПЗ

Благовещенский городской суд продлил на месяц и 24 дня арест предполагаемым активным участникам беспорядков на территории Амурского газоперерабатывающего завода, сообщил представитель суда Александр Воронин.
Продлен арест фигурантам дела о беспорядках на Амурском ГПЗ
Интерфаксвчера в 09:14

ВОЗ одобрила третью фазу испытаний полынного напитка от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения одобрила третью фазу клинических испытаний африканского лекарства растительного происхождения в качестве возможного метода лечения коронавируса, сообщает РИА «Новости».
ВОЗ одобрила третью фазу испытаний полынного напитка от коронавируса
МИР 2421 сентября в 07:44
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей сожительнице

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, подал судебный иск о защите чести и достоинства к своей бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой.
RT на русском18:07
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
1,6K

Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Взгляд.рувчера в 09:08
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