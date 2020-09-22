Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета
Российская газета

Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона

В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). С его помощью работодатели, например, смогут переводить зарплаты сотрудникам по номеру телефона.В источнике
С чего всё началось
Известия

Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известия21 сентября в 11:43
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт оценил планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона

RT на русскомвчера в 10:35
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известиявчера в 19:15
Коммерсантъ

Российские банки начали выплачивать зарплаты по номеру телефона

Коммерсантъвчера в 01:54
РБК

Зарплата по телефону, 22 дела в «Роскосмосе». Главные новости РБК

РБКвчера в 01:08
РИА Новости

Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона

РИА Новостивчера в 00:01
URA.Ru

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ruвчера в 19:52
ТАСС

«Русский стандарт» запустил сервис по переводу зарплаты через систему быстрых платежей

ТАССвчера в 03:45

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
1,3K

Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Взгляд.рувчера в 09:08
14

Microsoft выкупила разработчика игр ZeniMax за $7,5 млрд

Компания Microsoft, как предполагают эксперты видеоигровой индустрии, планирует существенно расширить линейку игр для консоли Xbox, для чего собирается выкупить компанию по разработке видеоигр ZeniMax Media, которая является материнским предприятием студии видеоигр Bethesda Softworks.
МедиаПоток17:06
152

Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей сожительнице

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, подал судебный иск о защите чести и достоинства к своей бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой.
RT на русском18:07
3

В южном полушарии к концу века станет на 30% меньше дождей

По мнению исследователей, в середине плиоцена по сравнению с доиндустриальными условиями произошло заметное сокращение летних осадков в южном полушарии из-за смещения на север зоны межтропической конвергенции.
ИА Красная Весна17:04
2