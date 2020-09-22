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Газета.Ru
Газета.Ru

Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона

В системе быстрых платежей (СБП) полномасштабно заработал новый сервис - переводы физлицам от компаний, предают "Известия". Данный сервис позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

Банки решили самостоятельно, не дожидаясь ЦБ, запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому.
РБКвчера в 16:13
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Зарплату можно будет переводить по номеру телефона

Московский Комсомолец22:29
Коммерсантъ

Зарплаты тестируют СБП

Коммерсантъвчера в 15:53
URA.Ru

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ru19:52
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия19:15
Дождь

Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона

Дождь17:25
РБК

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

РБКвчера в 16:13
Lenta.ru

Российские банки запустили перевод зарплат по номеру телефона

Lenta.ru21:50

Главы МИД стран ЕС отказались признать Лукашенко лидером Белоруссии

Главы МИД стран Евросоюза подтвердили, что не признают президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным лидером страны, и выступили за проведение новых президентских выборов в республике.
Наша версиявчера в 11:59
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Мостовая древней китайской столицы была найдена в провинции Хэнань

Лоян, 22 сентября 2020, 05:24 — REGNUM Археологи обнаружили дорогу протяженность 2,5 км возрастом почти 2000 лет на месте раскопок в древней столице Лоян центральной китайской провинции Хэнань, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.
REGNUM22:24
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новостивчера в 04:49
1,3K

В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Обновлено в 06:30 Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.
BFM.ruвчера в 16:38

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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На Камчатке завершился северный завоз на отдаленные посты и маяки ТОФ

Отдаленные подразделения Тихоокеанского флота (ТОФ) на побережьях Охотского и Берингова морей в рамках завершившегося северного завоза получили более 4 тыс. тонн ГСМ и около 19,5 тыс. тонн котельного топлива, сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.
ТАСС20:22
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