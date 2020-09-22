Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона

В системе быстрых платежей (СБП) полномасштабно заработал новый сервис - переводы физлицам от компаний, передают "Известия". Данный сервис позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.В источнике
С чего всё началось
Известия

Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известиявчера в 11:43
Подробнее о событии
ТАСС

«Известия»: российские банки начали перевод зарплат по номеру телефона

ТАСС00:47
Коммерсантъ

Зарплаты тестируют СБП

Коммерсантъвчера в 15:53
РИА Новости

Банки решили зачислять зарплаты по номеру телефона

РИА Новости00:01
Lenta.ru

Российские банки запустили перевод зарплат по номеру телефона

Lenta.ru21:50
URA.Ru

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ru19:52
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия19:15
РБК

Зарплата по телефону, утечка из финразведки США. Главные новости РБК

РБК01:08

Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает со ссылкой на источники в следственных кругах, что Германия не может начать уголовное расследование произошедшего с Алексеем Навальным и предъявить какие-либо обвинения, поскольку инцидент произошел не на территории ФРГ.
Вести.Ru19:43
166

Раскрыт последний секрет «Авангарда»

В День оружейника президент Владимир Путин впервые назвал имя конструктора, ставшего идеологом создания супероружия – гиперзвукового маневрирующего ядерного блока «Авангард», почетного гендиректора – почетного генконструктора НПО машиностроения Герберта Ефремова.
Независимая газетавчера в 11:50

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
851

Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостей19 сентября в 18:35
4