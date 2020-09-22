Общество
Газета.RuРоссийские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона
В системе быстрых платежей (СБП) полномасштабно заработал новый сервис - переводы физлицам от компаний, передают "Известия". Данный сервис позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
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с чего всё началось
Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.Известиявчера в 11:43
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