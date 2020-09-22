Общество

Газета.RuГазета.RuРоссийские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона

В системе быстрых платежей (СБП) полномасштабно заработал новый сервис - переводы физлицам от компаний, передают "Известия". Данный сервис позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
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с чего всё началось

Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известиявчера в 11:43

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Банки решили зачислять зарплаты по номеру телефона

РИА Новости00:01

Российские банки запустили перевод зарплат по номеру телефона

Lenta.ruвчера в 21:50

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известиявчера в 19:15

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ruвчера в 19:52

Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона

Дождьвчера в 17:25

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

РБКвчера в 16:13

Зарплаты тестируют СБП

Коммерсантъвчера в 15:53
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