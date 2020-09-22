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Газета.Ru
Газета.Ru

Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона

В системе быстрых платежей (СБП) полномасштабно заработал новый сервис - переводы физлицам от компаний, предают "Известия". Данный сервис позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

Банки решили самостоятельно, не дожидаясь ЦБ, запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому.
РБКвчера в 16:13
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Зарплату можно будет переводить по номеру телефона

Московский Комсомолец22:29
Lenta.ru

Российские банки запустили перевод зарплат по номеру телефона

Lenta.ru21:50
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия19:15
URA.Ru

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ru19:52
Дождь

Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона

Дождь17:25
РБК

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

РБКвчера в 16:13
Коммерсантъ

Зарплаты тестируют СБП

Коммерсантъвчера в 15:53

«Лейкерс» обыграл «Денвер» во втором матче полуфинала плей-офф НБА

Сегодня ночью состоялся очередной полуфинальный матч в рамках плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации Второй поединок в серии прошёл между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Денвер Наггетс".
«Лейкерс» обыграл «Денвер» во втором матче полуфинала плей-офф НБА
Честный рейтинг букмекероввчера в 04:07

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
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Главы МИД стран ЕС отказались признать Лукашенко лидером Белоруссии

Главы МИД стран Евросоюза подтвердили, что не признают президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным лидером страны, и выступили за проведение новых президентских выборов в республике.
Наша версиявчера в 11:59
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В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБКвчера в 04:15
1,7K

Забывать слова — это нормально? Как отличить простую рассеянность от надвигающейся деменции

Если вы забыли чье-то имя или размер ежемесячного платежа по ипотеке, просто ваш мозг экономит силы для более важных данных, а его активность направлена на что-то другое.
НГС.Кемерово19:00

В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
RT на русскомвчера в 10:39
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