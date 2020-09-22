Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона
В системе быстрых платежей (СБП) полномасштабно заработал новый сервис - переводы физлицам от компаний, предают "Известия". Данный сервис позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.В источнике
С чего всё началось
Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона
Банки решили самостоятельно, не дожидаясь ЦБ, запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому.
РБКвчера в 16:13
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