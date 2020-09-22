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Газета.Ru
Газета.Ru

Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона

В системе быстрых платежей (СБП) полномасштабно заработал новый сервис - переводы физлицам от компаний, предают "Известия". Данный сервис позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

Банки решили самостоятельно, не дожидаясь ЦБ, запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому.
РБКвчера в 16:13
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Зарплаты тестируют СБП

Коммерсантъвчера в 15:53
Lenta.ru

Российские банки запустили перевод зарплат по номеру телефона

Lenta.ru21:50
URA.Ru

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ru19:52
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия19:15
Дождь

Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона

Дождь17:25
РБК

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

РБКвчера в 16:13
Московский Комсомолец

Зарплату можно будет переводить по номеру телефона

Московский Комсомолец22:29

Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR
Общественная служба новостей19 сентября в 18:35
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«Сибагро» берет добавку свинины

По данным Национального союза свиноводов (НСС), в 2019 году «Сибагро» занимала 5,5% российского рынка свинины, выпустив свыше 240 тыс. тонн мяса в живом весе, что соответствует пятому месту в РФ.
Коммерсантъвчера в 18:24
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В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
RT на русскомвчера в 10:39
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Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ruвчера в 14:35
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Лавров призвал ООН не допускать ослабления контроля над вооружениями

Нью-Йорк, США, 22 сентября 2020, 05:28 — REGNUM Поставить заслон попыткам ослабить систему контроля над вооружениями призвал Организацию Объединённых Наций министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии Генассамблеи ООН.
REGNUM22:28