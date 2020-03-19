Курс доллара превышал сегодня 80 рублей, евро – впервые за 4 года вырос до 88.

Общество Летальных исходов от коронавируса в России не зарегистрировано Летальных исходов от коронавируса в России в настоящее время не зарегистрировано, сообщил в четверг оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Технологии Россия за полгода подготовит прототип вакцины от коронавируса Разработка прототипа вакцины от коронавируса нового штамма может занять от четырех до шести месяцев, заявил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Энергетика Российская нефть подешевела до $19 за баррель Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы снизились 18 марта на $5,25 — до $18,64 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media.

Происшествия В Новосибирске установили летевших с заражённой COVID-19 пассажиров Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что установлены все пассажиры, которые летели на одном самолёте с заражённой коронавирусом женщиной из Москвы в Новосибирск.

Экономика Участники рынка просят ЦБ РФ разъяснить инструкции при карантине Национальная финансовая ассоциация в связи с запросами участников рынка попросила Банк России в связи с рисками коронавируса дать инструкции на случай карантина и разъяснить, планируются ли временные регуляторные послабления по аналогии с банками и насколько возможна в работе ссылка на форс-мажорные обстоятельства.

Общество Число заразившихся коронавирусом в России составило 199 За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Общество Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.

Армия и оружие Экипажи крупнейших американских авианосцев и кораблей оказались заражены коронавирусом COVID-19 Как именно коронавирусная инфекция попала на американские военные корабли – неизвестно, однако, учитывая тот факт, что на морских судах отсутствуют условия, позволяющие вести борьбу с COVID-19, специалисты оценивают ситуацию как крайне тяжёлую.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Шереметьево закроет два терминала Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.

Авто В продажу поступил новый Chevrolet Tracker Компания General Motors объявила старт продаж ещё одной модификации кроссовера Chevrolet Tracker нового поколения.

Экономика В США начался экономический кризис Один из крупнейших американских инвестбанков Bank of America (BofA) объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США.